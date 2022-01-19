Tuzla Belediyesi'nin hesabından yapılan kar paylaşımı güldürdü - Son Dakika

Türkiye genelinde dün başlayan kar yağışı, gece boyunca etkisini artırdı. Karın yoğun olarak yağdığı birçok il beyaz örtüyle kaplanırken, bazı bölgelerde ise yağış görülmedi.

TUZLA BELEDİYESİ PAYLAŞTI

Tuzla Belediyesi de Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışının ardından sosyal medya hesabından esprili bir paylaşıma imza attı. Belediye tarafından yapılan paylaşımda, kar kürüyen vatandaşın videosu paylaşılarak, "Dayı bir kürek de bize yolla. Çocuklar bizi yiyecekler" denildi.

"KAR HAYATTIR"

Söz konusu videodaki vatandaşın, eğlenceli bir şekilde kar kürediği sırada "Kar hayattır" dediği duyuluyor. Ayrıca videoda yer alan, "Biraz da İstanbul'a gitsin, biraz da Antalya'ya gitsin" sözleri dikkat çekiyor.

İşte belediyenin hesabından yapılan o paylaşım;