Avukat Dilara Yıldız'ın katil zanlısı duruşma salonunda savunma yapmak istedi - Son Dakika
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Avukat Dilara Yıldız'ın katil zanlısı duruşma salonunda savunma yapmak istedi

10.08.2022 17:36
Avukat Dilara Yıldız'ın katil zanlısı duruşma salonunda savunma yapmak istedi

Tuzla'da avukat Dilara Yıldız'ı silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan eski nişanlısı Oktay Dönmez hakim karşısına çıktı.

Tuzla'da avukat Dilara Yıldız'ı silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan eski nişanlısı Oktay Dönmez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, duruşmaya SEGBİS ile bağlanan ve duruşma salonunda savunma yapmak istediğini söyleyen sanığın bir sonraki celse duruşma salonuna getirilerek mahkeme huzurunda savunmasının alınmasına karar verdi.

Tuzla'da bir restoranda 10 Ocak 2021 tarihinde 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız'ı silahla vurarak öldüren eski nişanlısı Oktay Dönmez'in ağırlaştırılmış müebbet ve 36 yıl 3 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına başlandı. Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Oktay Dönmez cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, Dilara Yıldız'ın ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Türkiye Barolar Birliği ve İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyeleri ile çok sayıda avukat da duruşmaya katıldı.

"Savunmamı mahkeme huzurunda vermek istiyorum"

Duruşmada söz alan müşteki ve sanık avukatları, tutuklu sanık Oktay Dönmez'in duruşmaya getirilerek mahkeme huzurunda savunma yapmasını talep etti. Kimlik tespiti yapılan sanık Oktay Dönmez, olaydan önce askeri personel olduğunu söyledi. Sanık Dönmez, "Dilekçemde belirttiğim gibi savunmamı mahkeme huzurunda vermek istiyorum" dedi. Dilara Yıldız'ın ailesinin avukatı Özgür Deniz Adalı da söz alarak, sanığın yargılama sırasında duruşma salonunda bulunmasını talep ettiklerini söyledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanığın bir sonraki celse duruşma salonuna getirilerek savunmasının alınmasına hükmeden mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

Adliye önünde açıklama

Duruşma sonrası adliye önünde basın açıklaması yapan Dilara Yıldız'ın ailesinin avukatı Özgür Deniz Adalı, "Erteleme sebebi sanığın duruşmada hazır bulunmamasıydı. Kendisinin de, bizim de taleplerimiz vardı. Bu taleplerimiz üzerine mahkeme, duruşmayı 25 Kasım 2022 tarihine erteledi. Katılım gösteren değerli meslektaşlarıma, kadın hakları örgütlerine sonsuz teşekkür ediyoruz. Diğer duruşmalarda da bizi yalnız bırakmamalarını istiyoruz. Onların burada bulunmaları bize güç veriyor. Dilara'nın kanının yerde kalmayacağı konusunda bizi ümitlendiriyor. Bu mücadele, Türkiye'de erkek terörü sona erinceye kadar, dışarıda bir tek kadın öldürülmeyinceye kadar, kadınlar sokaklarda serbest, hür ve özgürce gezinceye kadar, hiçbir kadın baskı ve zulme uğramayıncaya kadar devam edecek. Bu sadece Dilara Yıldız'ın davası değildir. Hiçbir kadın öldürülmesin, şiddete uğramasın diye buradaki mücadelemiz. Dilara'yı geri getiremeyeceğiz. Buradaki mücadelemiz yaşayan kadınlar için" dedi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Oktay Dönmez'in "canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme", "silahla yağmaya teşebbüs", "konut dokunulmazlığını ihlal etme", "hürriyetinden yoksun kılma", "ruhsatsız silah bulundurma" ve "silahla tehdit" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 36 yıl 3 aya kadar hapsi talep ediliyor. - İSTANBUL

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Avukat Dilara Yıldız'ın katil zanlısının yargılanmasına başlandı Avukat Dilara Yıldız'ın katil zanlısının yargılanmasına başlandı AVUKAT DİLARA YILDIZ'IN KATİLİ MAHKEMEDE SAVUNMA YAPMAK İSTEYİNCE DURUŞMA ERTELENDİ AVUKAT DİLARA YILDIZ'IN KATİLİ MAHKEMEDE SAVUNMA YAPMAK İSTEYİNCE DURUŞMA ERTELENDİ
Kaynak: İHA

Dilara Yıldız, Tuzla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Avukat Dilara Yıldız'ın katil zanlısı duruşma salonunda savunma yapmak istedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avukat Dilara Yıldız'ın katil zanlısı duruşma salonunda savunma yapmak istedi - Son Dakika
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