Tuzla'da bekçileri görünce duran araçtaki 3 şahıs suç makinesi çıktı

İstanbul Tuzla'da çarşı ve mahalle bekçilerini görünce duran bir araçtaki üç şahsa şüphe üzerine kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan kontrolde üç şahsın da çeşitli suçlardan sabıkaları olduğu, birinin ise 13 suçtan arandığı belirlendi.



Tuzla Tersaneler Caddesi üzerinde 22 Kasım tarihinde saat 22.30 sıralarında, çarşı ve mahalle bekçileri kendilerini görünce duran bir aracın yanına şüphe üzerine gitti. Araçta bulunan 3 kişiye kimlik kontrolü yapıldı.



Kendisini Samet D. olarak tanıtan şahsın gerçek kimliğinin Selçuk D.(37) olduğu, şahsın yapılan sorgulamasında basit yaralama, askeri ceza kanununa muhalefet, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak, silahla tehdit, vergi usul kanununa muhalefet, kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık ve resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan gibi 13 suçtan aranıyor olduğu, ayrıca hakkında 16 bin 800 lira kesinleşmiş ceza olduğu tespit edildi.



Diğer şahıs Hasan M.'nin (31) kullanmak için uyuşturucu temin etmek suçundan 9 adet suç kaydı olduğu tespit edildi.



Araçtaki diğer şahıs Burak B.'nin (29) parada sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik suçlarından 9 adet suç kaydı olduğu, tespit edildi.



Araç hakkında yapılan araştırmada ise aracın yakalamalı-hacizli olduğu, araç içerisinde 34 adet alüminyum folyoya sarılı halde 21,44 gram ağırlığında metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.



Silah ticareti yaptığı bilgisine ulaşılması üzerine Burak B.'nin evinde ve iş yerinde yapılan aramada, 6 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 3 adet ruhsatsız tabanca sürgüsü, 1 adet namlu sabitleyici, 2 adet rulo halinde bulunan alüminyum, 1 adet koli içerisinde silah yapımında kullanılan kimyasal madde, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, 4 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.



Yakalanan şahıslardan Burak B. serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL