Tuzla'da bir grup gencin, yakaladığı köpek balığı yavrusuyla oynaması tepki çekti - Son Dakika
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Tuzla'da bir grup gencin, yakaladığı köpek balığı yavrusuyla oynaması tepki çekti

15.05.2022 21:17
Tuzla'da bir grup gencin, yakaladığı köpek balığı yavrusuyla oynaması tepki çekti

Tuzla sahilde, bir grup gencin denizde yakalayıp bir süre oynadığı köpek balığı yavrusu, hayvanseverlerin duyarlılığıyla denize bırakıldı.

Tuzla sahilde, bir grup gencin denizde yakalayıp bir süre oynadığı köpek balığı yavrusu, hayvanseverlerin duyarlılığıyla denize bırakıldı.

Bir grup genç, denizde yüzerken yakaladıkları köpek balığı yavrusu ile bir süre oynadı.

Daha sonra çevredekilerin uyarıları üzerine gençler, balığı denize bıraktı.

Suda bir süre hareketsiz kalan köpek balığının tekrar hareket etmesi, çevredekileri sevindirdi.

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Tuzla, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tuzla'da bir grup gencin, yakaladığı köpek balığı yavrusuyla oynaması tepki çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tuzla'da bir grup gencin, yakaladığı köpek balığı yavrusuyla oynaması tepki çekti - Son Dakika
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