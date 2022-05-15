Tuzla'da bir grup gencin, yakaladığı köpek balığı yavrusuyla oynaması tepki çekti - Son Dakika

Tuzla sahilde, bir grup gencin denizde yakalayıp bir süre oynadığı köpek balığı yavrusu, hayvanseverlerin duyarlılığıyla denize bırakıldı.

Bir grup genç, denizde yüzerken yakaladıkları köpek balığı yavrusu ile bir süre oynadı.

Daha sonra çevredekilerin uyarıları üzerine gençler, balığı denize bıraktı.

Suda bir süre hareketsiz kalan köpek balığının tekrar hareket etmesi, çevredekileri sevindirdi.