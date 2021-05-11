Tuzla'da çevre zabıta ekibi göreve başladı - Son Dakika

Tuzla Belediyesi bünyesinde oluşturulan çevre zabıta ekibi, çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın talimatıyla oluşturulan ekip, ilçenin 17 mahallesini dolaşarak doğaya bırakılan moloz ve kimyasal madde gibi atıkları tespit ediyor.

Bu atıkları bırakanları da tespit eden ekipler ilgili kişileri, atıkların doğaya atılmaması konusunda uyarıyor.

Ekipte yer alan zabıta memuru Mustafa Gün, "Tadilat yapıldıktan sonra ortaya çıkan atıkları sağa sola atıyorlar genelde. Bunları tespit ediyoruz. Kaldırtıyoruz. Kaldırmazlarsa Kabahatler Kanunu'na göre gerekli yasal işlemleri yapıyoruz." ifadelerini kullandı.