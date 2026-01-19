Tuzla'da çakmak fabrikasında yangın! Tesis kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
19.01.2026 11:22
İstanbul Tuzla'da bulunan çakmak üretim fabrikasında yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle birlikte kontrol altına alınırken, fabrikada geniş çaplı maddi hasar meydana geldi.

Tuzla Orhanlı Mahallesi'ndeki çakmak fabrikasında yangın çıktı.

ALEVLER TÜM FABRİKAYI SARDI

Olay, 10:15 sıralarında Tuzla Orhanlı Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan çakmak üretim fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, 3 katlı üretim tesisinin üst katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek fabrikanın çatı kısmına doğru sirayet etti.

MADDİ HASAR ÇOK BÜYÜK

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle üretim tesisi tahliye edilirken, yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle fabrikada büyük çaplı maddi hasar oluştu. Polis ekipleri tarafından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Kemal Kemal:
    Her zaman yorumlara yazıyorum, bu ülkede her ay mütemadiyen üretim alanlarında yangın çıkıyor. 15 temmuzdan beri böyle. yazın da ormanlar yanıyor. dikkatli olalım. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
