TUZLA'DA GENÇLİK KOŞUSU DÜZENLENDİ - Son Dakika
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TUZLA'DA GENÇLİK KOŞUSU DÜZENLENDİ

24.05.2022 20:06

Tuzla'da İstanbul'un farklı noktalarından gelen 350 sporcunun katılımı ile Tuzla Belediyesi Gençlik Koşusu düzenlendi.

Tuzla'da İstanbul'un farklı noktalarından gelen 350 sporcunun katılımı ile Tuzla Belediyesi Gençlik Koşusu düzenlendi. Tuzla Sahili'nden başlayarak 10 kilometrelik parkuru tamamlayan sporculardan dereceye girenlere ödüllerini Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı verdi.

Tuzla Belediye tarafından düzenlenen spor etkinliklerine bir yenisi daha eklendi. Koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıldır ara verilen Gençlik Koşusu, bu yıl yoğun katılım ile gerçekleştirildi. İstanbul'un farklı noktalarından Tuzla'ya gelen 350 sporcu, 10 kilometrelik zorlu parkurda kıyasıya yarıştılar. Tuzla Sahilinden başlayarak parkuru tamamlayan sporculardan dereye girenlere ödüllerini Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı verdi. Başkan Yazıcı, ödül töreni sonrasında sporcularla yaptığı görüşmede Gençlik Koşusu'nun yılda iki kere yapılacağını açıkladı. Başkan Yazıcı'nın bu açıklamasına sporcular alkışlarla destek verdi.

'SPORU TOPLUMDA SEVDİRMEK VE YAYGINLAŞTIRMAK BİZİM GÖREVİMİZ'

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 'Bütün sporcularımıza, katılımcılara teşekküre diyorum. Dereceye girenlerin ödüllendirildiği doğal olduğu bir yarışmaydı. Özellikle 19 Mayıs'ta yapılacak bu koşuların artık gelenekselleşeceğini belirtmek istiyorum. Bundan sonra hep beraber bu koşuları Tuzla'da geleneksel olarak yapacağız. Gerçekten bizim spor yapmak konusunda, koşuların, yürüyüşlerin topluma yaygınlaştırmak, sevdirmek ve sadece bazı branşlarda değil olimpik branşları da toplumda sevdirmek ve yaygınlaştırmanın bizim görevimiz olduğunu düşünüyoruz' dedi.

Başkan Yazıcı, konuşmasının son bölümünde sporculara, ' 19 Mayıs koşusunun yanı sıra başka bir yarış istiyor musunuz" diye sordu. Sporcularda Başkan Yazıcı'nın bu sorusuna, 'Evet' diyerek cevap verdiler. Başkan Yazıcı,? Yılda 2 defa yapacağız. Tuzla halkı adına sizlerden bir ricada bulunmak istiyorum. Her mahallede olmasa bile sahilde geleneksel olarak herkesin her hafta yürüdüğü bir alışkanlık oluşturmayı ve insanları spora teşvik etmek konusunda desteğini sizlerden rica ediyorum? dedi.

TUZLA'DA GENÇLİK KOŞUSU DÜZENLENDİ
TUZLA'DA GENÇLİK KOŞUSU DÜZENLENDİ
TUZLA'DA GENÇLİK KOŞUSU DÜZENLENDİ
TUZLA'DA GENÇLİK KOŞUSU DÜZENLENDİ

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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