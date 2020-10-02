Tuzla'da okullar yüz yüze eğitime hazır - Son Dakika

Tuzla'da okullar yüz yüze eğitime hazır

Tuzla'da okullar yüz yüze eğitime hazır Tuzla Belediyesi, her yıl Eğitim-Öğretime verdiği desteği bu sene de sürdürdü.

Tuzla'da okullar yüz yüze eğitime hazır

İSTANBUL - Tuzla Belediyesi, her yıl Eğitim-Öğretime verdiği desteği bu sene de sürdürdü. Korona virüs salgını kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda, yüz yüze Eğitim-Öğretim 21 Eylül'de başladı.

Tuzla'da bulunan ilk ve orta dereceli 70 okula, boyama işlemleri, dezenfekte uygulaması ve hijyen malzemelerinin karşılanması konusunda yardım edildi. Okullarda yapılan çalışmaların ilk etabında, okulların iç cephe boya çalışması yapıldı. İkinci aşamada ise, okulların ortak kullanım alanları olan tuvaletler, kantinler iç zeminler, camlar, kapılar, mobilyalar, sıralar ve dolapların dezenfekte işlemleri tamamlandı. Ayrıca yüz yüze eğitim başlamadan önce, okullara hijyen malzemesi dağıtımı da yapıldı. İçlerinde çamaşır suları, yüzey temizleyiciler, sıvı el sabunları, tuvalet kağıtları, havlu peçeteler, mikrofiber temizlik bezleri, ıslak mendiller ve çöp poşetleri bulunan hijyen malzemeleri okullara teslim edildi.

"Yıl boyunca desteklerimizi sürdüreceğiz "

Tüm yıl boyunca okullara yapılan desteğin devam edeceğini belirten Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Yüz yüze eğitimin başladığı 21 Eylül tarihinden önce ilçemizde bulunan 70 ilk ve orta dereceli okullarımızın bakımlarını, temizlik ve dezenfekte işlemlerini tamamladık. Bu işlemleri aslında biz her sene okullar açılmadan yapıyorduk. Ancak bu sene içinde bulunduğumuz korona virüs nedeniyle bu işlemleri daha fazla titizlenerek yaptık. Özellikle öğrencilerin sorunsuz bir şekilde eğitim öğretim dönemini tamamlamalarını, ailelerinin ise çocuklarını okula güvenli bir şekilde göndermeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Bunların dışında okullarımıza hijyen malzemesi desteği sağlıyoruz. Çamaşır suyundan el sabununa, tuvalet kağıtlarından ıslak mendillere varıncaya kadar bir çok hijyen malzemesini okullarımıza gönderdik. Yıl boyunca okullara verdiğimiz desteği sürdüreceğimizin altını çizmek istiyorum" dedi.

"Verilen bu hizmet biz eğitimcileri çok mutlu ediyor "

Tuzla Belediyesi tarafından verilen desteğin eğitimcileri mutlu ettiğini belirten Barış Manço Ortaokulu Müdürü Nida Keskin, "Daha önce görev yaptığım yerlerde ben belediyeden maalesef çok fazla destek görememiştim. Bu anlamda Tuzla Belediyesi'nin benim için ayrı bir önemi var. Okul müdürlerinin işi gerçekten çok zor. Biz elimizden gelen çabayı göstersek bile büyüklerimizin desteği olmadan tabi ki bir yere kadar başarı sağlayabiliyoruz. Bu nedenle Tuzla'ya geldiğim zaman geldiğim nokta beni çok memnun etti. Okuldaki bütün arkadaşlarım, diğer okullardaki arkadaşlarım çok mutlu ve huzurlu çalıştığını gördü. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı başta olmak üzere eğitim camiasına verilen bu destek, biz eğitimcileri çok mutlu ediyor. Kendimizi güvende hissediyoruz. Kendimizi güvende hissettiğimiz zaman da eminim ki başarılarımız artacaktır" dedi.

Tuzla Belediyesi okullara temizlik, bakım ve onarım desteklerinin yanı sıra yıl boyunca temizlik malzemesi, ulaşım ve aşevi konularında da yardımcı olmaya devam ediyor.

Tuzla'da okullar yüz yüze eğitime hazır
Tuzla'da okullar yüz yüze eğitime hazır
Tuzla'da okullar yüz yüze eğitime hazır
Tuzla'da okullar yüz yüze eğitime hazır
Tuzla'da okullar yüz yüze eğitime hazır
Tuzla'da okullar yüz yüze eğitime hazır
Tuzla'da okullar yüz yüze eğitime hazır
Tuzla'da okullar yüz yüze eğitime hazır
Tuzla'da okullar yüz yüze eğitime hazır
Tuzla'da okullar yüz yüze eğitime hazır
Tuzla'da okullar yüz yüze eğitime hazır

Tuzla Belediyesi, Koronavirüs, Eylül, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 13:54 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tuzla'da okullar yüz yüze eğitime hazır - Son Dakika

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