Tuzla'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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Tuzla'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

05.04.2022 17:16
Tuzla'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Tuzla'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki tır hafif ticari araca arkadan çarptı.

Tuzla'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki tır hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araç içinde bulunan 3 kişi araç içinde sıkışarak yaralandı.

Kaza saat 15.30 sıralarında Tuzla'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda Tepeören mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 DN 5584 plakalı Dacia markalı hafif ticari araç sürücüsü dinlenme tesisine yönelen yol bağlantısını kaçırdığı için yolda geri geri gelmeye başladı. O sırada yolda seyir halinde olan Ömer Bayram idaresindeki 33 ENE O7 plakalı Volvo marka tır, geri geri gelen hafif ticari araca duramayarak arkadan çarptı. Çapmanın etkisi ile hafif ticari araç içinde bulunan 3 kişi sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazadan dolayı araç içinde sıkışan 3 yaralıyı itfaiye ekipleri bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen 3 yaralı tedbir amaçlı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Tır Şoförü Ömer Bayram," Park yerini kaçırmış, parka girecekmiş, 50 metre falan geçmiş. Tekrardan u dönüşüne geçmiş buraya, fark edemedik. Sol tarafa kaçtım ama kurtaramadım "dedi. - İSTANBUL

Tuzla'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
Tuzla'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
Tuzla'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
Tuzla'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
Tuzla'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
Tuzla'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

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Tuzla'da tırın çarptığı hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı Tuzla'da tırın çarptığı hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Marmara, Tragger, Tuzla, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tuzla'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika


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