Tuzla\'da araç ve motosiklet buluşmalarına 1 milyon 146 bin TL ceza yazıldı

İstanbul'un Tuzla ilçesinde her cumartesi gecesi usulsüzce yapılan araç ve motosiklet buluşmalarına yönelik operasyon düzenlendi.

REKOR PARA CEZASI

Denetimlerde trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 84 motosiklet ve araç sürücüsüne, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 238 adet idari işlem uygulandı. Bu kapsamda toplam 1 milyon 146 bin TL idari para cezası kesildi.

46 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Uygulama sırasında çeşitli kural ihlalleri ve teknik yetersizlikler nedeniyle 46 araç trafikten men edildi. Ekiplerin hız, plaka, egzoz, güvenlik ekipmanı ve sürüş güvenliği konularında yoğun kontrol yaptığı aktarıldı. Denetimlerde trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen 5 sürücü hakkında ise adli işlem başlatıldı.