Tuzla'da araç ve motosiklet buluşmalarına 1 milyon 146 bin TL ceza yazıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Tuzla'da araç ve motosiklet buluşmalarına 1 milyon 146 bin TL ceza yazıldı

Tuzla\'da araç ve motosiklet buluşmalarına 1 milyon 146 bin TL ceza yazıldı
07.12.2025 21:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da emniyet ekipleri, Tuzla'da her cumartesi gecesi usulsüzce yapılan araç ve motosiklet buluşmalarına yönelik operasyon düzenledi. Drift ve yüksek ses şikayetleri üzerine bölge ablukaya alınırken çok sayıda araca işlem yapıldı. 46 araç trafikten men edilirken toplamda 1 milyon 146 bin TL'lik para cezası yazıldı.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde her cumartesi gecesi usulsüzce yapılan araç ve motosiklet buluşmalarına yönelik operasyon düzenlendi.

REKOR PARA CEZASI

Denetimlerde trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 84 motosiklet ve araç sürücüsüne, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 238 adet idari işlem uygulandı. Bu kapsamda toplam 1 milyon 146 bin TL idari para cezası kesildi.

46 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Uygulama sırasında çeşitli kural ihlalleri ve teknik yetersizlikler nedeniyle 46 araç trafikten men edildi. Ekiplerin hız, plaka, egzoz, güvenlik ekipmanı ve sürüş güvenliği konularında yoğun kontrol yaptığı aktarıldı. Denetimlerde trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen 5 sürücü hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Operasyon, Cumartesi, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Olaylar, trafik, Tuzla, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Tuzla'da araç ve motosiklet buluşmalarına 1 milyon 146 bin TL ceza yazıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyükçekmece’de bir kuyumcu piyasadan topladığı altın ve paralarla ortadan kayboldu Büyükçekmece'de bir kuyumcu piyasadan topladığı altın ve paralarla ortadan kayboldu
Kredi çekip sıfır aldığı servis minibüsü arıza verdi 24 kez servise götürdü Kredi çekip sıfır aldığı servis minibüsü arıza verdi; 24 kez servise götürdü
Her tepeyi bayrakla süsleyen adam Lakabıyla dikkat çekiyor Her tepeyi bayrakla süsleyen adam! Lakabıyla dikkat çekiyor
Bahis soruşturmasında gözaltına alınan Murat Sancak meydan okudu: Görüşeceğiz Bahis soruşturmasında gözaltına alınan Murat Sancak meydan okudu: Görüşeceğiz
Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun Karı-koca tartışması çok acı bitti: Eline bak, ölmüş yemin olsun
Stajyer doktora tedavi olan kadın video çekip isyan etti Stajyer doktora tedavi olan kadın video çekip isyan etti

22:28
Van’da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:07
3 gol, 2 kırmızı kart Trabzonspor, Muçi ile ligde ikinci sıraya yükseldi
3 gol, 2 kırmızı kart! Trabzonspor, Muçi ile ligde ikinci sıraya yükseldi
20:49
Fenerbahçe, Jasikevicius ile anlaşmaya vardı
Fenerbahçe, Jasikevicius ile anlaşmaya vardı
19:24
Selahattin Demirtaş: Keşke Öcalan’ın doğrudan toplumla konuşabilmesinin imkanları yaratılabilse
Selahattin Demirtaş: Keşke Öcalan'ın doğrudan toplumla konuşabilmesinin imkanları yaratılabilse
18:32
Sağanak yağış İstanbul metrosunu sular altında bıraktı
Sağanak yağış İstanbul metrosunu sular altında bıraktı
18:27
Ünlü oyuncunun kiraza verdiği paraya bakın
Ünlü oyuncunun kiraza verdiği paraya bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2025 22:44:57. #7.12#
SON DAKİKA: Tuzla'da araç ve motosiklet buluşmalarına 1 milyon 146 bin TL ceza yazıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.