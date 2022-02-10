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Tuzluca'da dereler dondu, evlerin çatılarında buz sarkıtları oluştu - Son Dakika

Tuzluca'da dereler dondu, evlerin çatılarında buz sarkıtları oluştu

10.02.2022 09:43

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Iğdır

Iğdır'da, etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yüksek kesimli dağ köylerindeki vatandaşların yaşam şartlarını zorlaştırıyor.

Tuzluca ilçesinde etkili olan soğuk havadan dolayı dereler dondu, evlerin çatılarında buz sarkıtları oluştu ve araçların camları buzla kaplandı.

Yöre sakinlerinden Ahmet Kaya, bu yıl kışın geçmiş yıllara oranla daha sert geçtiğini belirterek, "Kar yağışından sonra hemen hemen gün fırtına, tipi oluyor. Kış geldikten sonra biz 5 ay karın altında kalıyoruz. Kışın burada soğuk, kar ve tipiden dolayı hayat şartları çok zor ve çetin geçiyor." dedi.

Tuzluca'da dereler dondu, evlerin çatılarında buz sarkıtları oluştu
Tuzluca'da dereler dondu, evlerin çatılarında buz sarkıtları oluştu
Tuzluca'da dereler dondu, evlerin çatılarında buz sarkıtları oluştu

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Doğu Anadolu Bölgesi, Tuzluca, Iğdır, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tuzluca'da dereler dondu, evlerin çatılarında buz sarkıtları oluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tuzluca'da dereler dondu, evlerin çatılarında buz sarkıtları oluştu - Son Dakika
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