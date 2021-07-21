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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ilk maçtan sınıfta kaldı! Sürekli kesilen yayına sporseverler isyan etti - Son Dakika

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ilk maçtan sınıfta kaldı! Sürekli kesilen yayına sporseverler isyan etti

21.07.2021 22:30

Galatasaray'ın PSV ile oynadığı Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki maçı futbolseverler bir türlü izleyemedi. TV8'de daha ilk dakikadan itibaren yayın kesilip geri geldi. Maçı anlatan Melih Gümüşbıçak, "Hollanda'daki servis sağlayıcıları tarafından sıkıntı yaşanıyor" dese de futbolseverler tatmin olmadı. TV8'e büyük tepki gösterildi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın maçını izlemek isteyenler kabus gibi bir akşam yaşadı. TV8 ekranlarında yayınlanan mücadele daha ilk dakikadan itibaren kesilip durdu. Mikrofonun başındaki isim Melih Gümüşbıçak, "Maç yayını sırasında Hollanda'daki servis sağlayıcılar tarafından yaşanan sıkıntı nedeniyle görüntülerde donmalar meydana geliyor" ifadelerini kullansa da bu futbolseverleri tatmin etmedi.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ilk maçtan sınıfta kaldı! Sürekli kesilen yayına sporseverler isyan etti

"TEKNİK BİR ARIZA"

Maç yayınını komple kesen TV8'in ekranında, "Teknik bir arızadan dolayı yayınımız birazdan devam edecektir" bilgilendirmesi yapıldı. Karşılaşmanın ilk yarısının büyük bölümünü futbolseverler izleyemedi. Sosyal medyada Acun Ilıcalı'ya da büyük tepki gösterildi.

Spor camiasının önemli isimlerinin gösterdiği tepkiler:

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ilk maçtan sınıfta kaldı! Sürekli kesilen yayına sporseverler isyan etti
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ilk maçtan sınıfta kaldı! Sürekli kesilen yayına sporseverler isyan etti
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ilk maçtan sınıfta kaldı! Sürekli kesilen yayına sporseverler isyan etti
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ilk maçtan sınıfta kaldı! Sürekli kesilen yayına sporseverler isyan etti

Acun Ilıcalı, Galatasaray, Tv8, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ilk maçtan sınıfta kaldı! Sürekli kesilen yayına sporseverler isyan etti - Son Dakika Spor


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