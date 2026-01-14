TVF Denetimi Tartışıldı

Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Türkiye Varlık Fonu Yönetim AŞ ile Türkiye Varlık Fonunun (TVF) 2024 Yılı Mali Tabloları ve Faaliyetleri ile İlgili Denetim Raporlarının Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresine ilişkin milletvekilleri görüşlerini dile getirdi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TVF'nin bir "yokluk fonu" haline geldiğini ileri sürdü.

TVF'nin varlık değeri olarak dünyadaki varlık fonları arasında ilk 10'da yer aldığını aktaran Ağbaba, ülkenin gayrisafi milli hasılasının yüzde 30'a denk gelen büyüklüğe sahip fonun, Sayıştay denetimine muvafakat kabul etmeyeceğini savundu.

TVF'nin yönetim ve denetim sistemini eleştiren Ağbaba, yıllardır Meclis'e sunulan denetim raporlarının, TVF'nin mali tablolarını etkileyen faaliyetlerin ya da mahkemelere taşınan konulara dair bilgi içermediğini söyledi.

TVF'nin hesapsız bir şekilde borçlandığını iddia eden Ağbaba, bu borçların devlete ve millete maliyetine ilişkin raporun bulunmadığını dile getirdi.

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, TVF'nin denetim süreci ve şekline ilişkin eleştirilerde bulundu, Türkiye'nin en değerli kuruluşlarının denetiminin kamu yararına yapılması gerektiğini vurguladı.

Denetimi Sayıştay'ın yapması gerektiğini kaydeden Oluç, "Kar amacıyla kurulmuş bir şirket kar amacıyla kurulmuş başka şirketleri denetliyor. Kamusal bir denetimden söz etmek mümkün değil. Halbuki kamusal fayda ve öncelikler temelinde yapılması gerekiyor denetimin esas olarak." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Türkiye Varlık Fonundaki denetimin yetersiz olduğunu savunarak, denetim konusundaki yapısal sorunlara değindi.

Usta, "Burayı biz normal kamu kurumu gibi yönetemeyiz, devletin normal birimleri gibi değil. Harcamasında esneklik sağlanmalı, yönetiminde esneklik sağlanmalı, gerektiğinde risk alabilmeli, gerektiğinde para batırabilmeli ama bunların hepsini siyasi müdahaleden uzak piyasa koşulları çerçevesinde yapması lazım." diye konuştu.

Usta, TVF bünyesindeki bazı şirket ve kuruluşların bilançolarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, TVF'nin kamu fonu, buraya devredilen şirketlerin de kamu malı olsa da özel hukuk kurallarına tabi olduğuna dikkati çekti, denetim yapısına tepki gösterdi.

Fon bünyesindeki bankalar, limanlar, enerji şirketleri ve iletişim altyapısının sadece ekonomik değil aynı zamanda ulusal güvenlik açısından da stratejik öneme sahip olduğuna işaret eden Kısacık, "Bu varlıkların şeffaf olmayan bir yapı içinde borçlanmaya konu edilmesi Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı açısından da ciddi riskler oluşmaktadır." açıklaması yaptı.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, TVF'nin denetim yapısı konusundaki eleştirilere değinerek, yapılan denetimin "değersizleştirilmesini" eleştirdi.

TVF'ye devredilen KİT'lerin Sayıştay tarafından kapsamlı bir şekilde denetiminin devam ettiğini belirten Kalaycı, sadece Varlık Fonu ve şirketi tarafından kurulan şirketlerin denetiminin bağımsız denetim üzerinden yapıldığını anlattı.

Bunun genişletilebileceğini ve bu konuda Anayasaya bir aykırılık söz konusu olmadığını bildiren Kalaycı, "Net bir şekilde Meclis denetimi devreye giriyor. Bunu yetersiz görebiliriz, ona saygı duyarım ama çok değersizleştirmek de doğru değil. Bu kapsam yine Sayıştay'a da verilebilir, Meclis'in yetkisindedir bu ama Sayıştayın denetlemesi mecbur değildir Anayasamıza göre." dedi.

Ülkenin geleceği için "yatırım kumbarası"

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, TVF'nin ülkenin geleceği için "yatırım kumbarası" olarak kurulduğunu söyledi.

TVF'nin klasik bütçeden farklı olarak parayı harcama değil çoğaltma, ekonomik sıkıntılar, şoklar söz konusu olduğunda "kalkan" görevi bulunduğunu ifade eden Erdem, denetim konusundaki eleştirilere değinerek, fon büyüklüğünün yüzde 81'inin Sayıştay denetiminden geçtiğini bildirdi.

Denetim yapısına ilişkin ağır eleştiriler yapıldığına işaret eden Erdem, şunları kaydetti:

"Bu devletin varlığını, fonunu gelecek nesillere aktarmak üzere hazırlanmış bir kanuna bağlı bu fonu böyle heba edecek ne iktidar ne de muhalefet milletvekili vardır. Bundan da büyük denetim yoktur. Bütün muhalefet milletvekilleri konuşmalarını videoya aldı, sosyal medyada paylaştı. Buradaki gazeteciler her türlü bilgiyi, eleştiriyi not ettiler. Bundan daha büyük denetim var mı halkın denetiminden? ve bizler de milletvekilleri olarak halk adına buradayız."