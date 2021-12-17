TVF'nin Fabrika Voleybol'un 35. okulu Şırnak'ta açıldı - Son Dakika

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından çocukların voleybol ile tanıştırılması ve lisanslı sporcu sayısının artırılması amacıyla kurulan Fabrika Voleybol'un 35. okulu, Şırnak'ta hizmete girdi.

TVF tarafından Türkiye'de 6-14 yaş arasındaki çocukları voleybol ile tanıştırmak ve lisanslı sporcu sayısını artırmak amacıyla kurulan Fabrika Voleybol'un 35. okul açılışı, Şırnak Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, açılışta, voleybolun gelişmesi ve çocukların erken yaşlarda voleybolla tanışması amacıyla projeyi önemsediklerini söyledi.

Projenin kentte hayata geçtiğini aktaran Pehlivan, ilk etapta 200 öğrenci ile uygulamayı başlattıklarını belirtti.

Pehlivan, şöyle konuştu:

"Belki de ilerleyen yaşamlarında profesyonel anlamda bunu yapacaklar. Sporun sağlık, kardeşlik hukukunu ve takım ruhunu geliştirme yönünü erken yaşlarda edinecekler. Biz de tüm kurumlarımızla destek vereceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise okulda yetişecek sporcuların gelecekte ülkeyi en iyi şekilde temsil edecek seviyeye geleceğine inandığını kaydetti.

TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, okulun bütün giderlerinin federasyon tarafından karşılanacağını ifade etti.

Şırnak'ta çok güzel şeylerin yapıldığını gözlemlediklerini belirten Aslandaş, "Federasyon olarak bu güzel hizmetlere katkı yapmak istedik ve şehre voleybol okulunu getirdik. Çocuklarımızın gülmelerini, iklimin değişmesini istiyoruz. Bunu hep birlikte başaracağımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.