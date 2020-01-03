TVHB Başkanı Eroğlu'ndan Rektör Şevli'ye ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel TVHB Başkanı Eroğlu'ndan Rektör Şevli'ye ziyaret - Son Dakika

TVHB Başkanı Eroğlu'ndan Rektör Şevli'ye ziyaret

6 saat önce

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'yi makamında ziyaret etti.

TVHB Başkanı Eroğlu'ndan Rektör Şevli'ye ziyaret, System.String[]

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'yi makamında ziyaret etti.


Van'a gelen Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'yi ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Şevli, üniversite olarak meslek kuruluşlarıyla olan ilişkilere önem verdiklerini söyledi. Rektör Şevli, Van'ın hayvancılık açısından önemli olduğuna dikkat çekerek, "Van YYÜ yönetimi olarak biz Van'ın her alanda olduğu gibi hayvancılık alanında da gelişmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalar kapsamında ilgili kurumlarla da ortak çalışmalar yapıyoruz. Van'ın daha ileri noktalara taşınması için bu ortak çalışmaların önemli olduğuna inanıyoruz" dedi.


TVHB Başkanı Eroğlu ise, Van YYÜ'de olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Üniversitelerle olan ilişkileri çok önemsiyoruz" diye konuştu.


Van YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Hakkı Ekin, Veteriner Fakültesi Dekanı ve Dekanlar Konseyi Başkanı Prof. Dr. Zafer Soygüder, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadık Yılmaz, Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Yıldız, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Arslan, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güven Kaşıkçı, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaca, Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Gül, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sadık Yılmaz'ın katıldığı ziyaret, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - VAN

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:17 Kaynak: İHA
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