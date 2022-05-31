TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu'ndan Dünya Süt Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika
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TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu'ndan Dünya Süt Günü mesajı Açıklaması

31.05.2022 12:43
TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu'ndan Dünya Süt Günü mesajı Açıklaması

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, sağlıklı bir toplumun ancak iyi beslenen bireylerden oluşacağını belirterek "İyi beslenme ise enerji, protein, vitaminler ve mineraller gibi temel besinlere olan ihtiyaçlarımızı karşılayan sağlıklı hayvansal gıda...

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, sağlıklı bir toplumun ancak iyi beslenen bireylerden oluşacağını belirterek "İyi beslenme ise enerji, protein, vitaminler ve mineraller gibi temel besinlere olan ihtiyaçlarımızı karşılayan sağlıklı hayvansal gıda üretimine bağlıdır." ifadesini kullandı.

Eroğlu, yayımladığı mesajda, 1 Haziran Dünya Süt Günü'nün bu yılki temasının "süt sektöründe sürdürülebilirliğin yanı sıra çevresel, beslenme ve sosyoekonomik güçlendirme" olarak belirlendiğini bildirdi.

Sütün, çoğu insanın günlük yaşamının önemli bir bileşeni olduğuna dikkati çeken Eroğlu, şunları kaydetti:

"Süt hayvancılığı, dünyanın dört bir yanındaki insanların önemli bir geçim kaynağıdır. Süt, süt ürünleri ve bileşenleri dünya çapında ticareti yapılan ürünlerdir. Çiftlikten işleme tesislerine kadar süt sektörü ulusal ekonomilerin ve bireysel geçim kaynaklarının ayrılmaz bir parçası olup, süt endüstrisi dünya çapında yaklaşık 1 milyar insanın geçimini sağlamaktadır."

Eroğlu, dünya nüfusunun yüzde 80'inden fazlasının düzenli olarak süt ve süt ürünü tükettiğini belirterek pek çok sektörün olumsuz etkilendiği Kovid-19 salgını döneminde bile süt sektörünün büyüdüğüne işaret etti.

Sağlıklı bir toplumun ancak iyi beslenen bireylerden oluşacağını vurgulayan Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İyi beslenme ise enerji, protein, vitaminler ve mineraller gibi temel besinlere olan ihtiyaçlarımızı karşılayan sağlıklı hayvansal gıda üretimine bağlıdır. Özellikle tahıl ve baklagiller ağırlıklı beslenen toplumlarda yüksek kalitede protein, yağ, kalsiyum, magnezyum, selenyum, riboflavin, B5 ve B12 vitamini gibi maddeleri içeren sütün sağlıklı beslenmeyi sağladığı pek çok çalışma ile ortaya konmuştur. Bu bakımdan süt çok değerli bir üründür."

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Kaynak: AA

Dünya Süt Günü, Ali Eroğlu, Enerji, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu'ndan Dünya Süt Günü mesajı Açıklaması - Son Dakika


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