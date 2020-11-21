Twitter, 20 Ocak'ta "POTUS" hesabını Joe Biden'a devredecek - Son Dakika

Twitter, 20 Ocak'ta "POTUS" hesabını Joe Biden'a devredecek

21.11.2020 20:07
Twitter, 20 Ocak'ta

Sosyal paylaşım platformu Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın kullandığı resmi başkanlık hesabının, seçimleri kazanan Joe Biden'a 20 Ocak'ta devredileceğini açıkladı.

Sosyal paylaşım platformu Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın kullandığı resmi başkanlık hesabının, seçimleri kazanan Joe Biden'a 20 Ocak'ta devredileceğini açıkladı.

Twitter, "President of the United States" ifadesinin kısaltması olarak "POTUS" şeklinde kullanılan hesaba ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Şirket, halen ABD Başkanı Donald Trump tarafından kullanılan hesabın, resmi olmayan sonuçlara göre başkanlık seçimlerini kazanan ve 20 Ocak 2021'de yemin etmesi beklenen Biden'ın ekibine o gün devredileceğini bildirdi.

Açıklamada, "Twitter, Beyaz Saray kurumsal Twitter hesaplarının 20 Ocak 2021'de devredilmesi sürecine hazırlanıyor. 2017'deki geçiş sürecinde yaptığımız gibi bugün de Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi ile yakın iş birliği halinde çalışıyoruz." ifadesine yer verildi.

Şirket, söz konusu sürecin başkanlığın Biden ve ekibine transferi işlemlerinden bağımsız ilerlediğini vurgularken, konuya ilişkin Beyaz Saray'dan herhangi bir açıklama yapılmadı.

32,8 milyon takipçisi olan "POTUS" hesabını 4 yıldır kullanan ABD Başkanı Trump, şahsi paylaşımlarını genellikle 88,9 milyon takipçisi bulunan "realDonaldTrump" adlı hesabından yapıyor.

3 Kasım'da yapılan 59. başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre Biden kazanırken, Trump ise hile yapıldığını iddia ettiği seçimlerin sonuçlarını kabul etmediğini belirtiyor.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Twitter, 20 Ocak'ta 'POTUS' hesabını Joe Biden'a devredecek - Son Dakika


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