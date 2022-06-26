Twitter, Uzun Biçimli İçerik İçin "Notlar" Özelliğini Test Ediyor - Son Dakika
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Twitter, Uzun Biçimli İçerik İçin "Notlar" Özelliğini Test Ediyor

26.06.2022 05:21
Twitter, Uzun Biçimli İçerik İçin "Notlar" Özelliğini Test Ediyor

Sosyal medya firması şu anda bu özelliği küçük bir yazar grubuyla test ediyor. Test süreçleri bittikten sonra tüm kullanıcılar için özellik aktif olacak.

Twitter, "Notlar" özelliğini test etmeye başladığını duyurdu. Twitter Notlar, kullanıcıların platformda 280 karakterli ve daha uzun biçimli içerik yazmasına yardımcı olur.

Twitter Notlar ilk olarak ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Gana gibi küçük yazar gruplarıyla test ediliyor.

Platformun dediği gibi, bu Notlar çoğu ülkedeki insanlar tarafından Twitter'da ve Twitter dışında okunabilir.

İlk testlerin bir parçası olarak Notlar'a erişim izni verilen Twitter kullanıcıları, yeni bir "Yaz" sekmesi görebilecekler.

"Yaz" sekmesi, insanlara Notları yazma ve ayrıca tüm Notlarına erişme erişimi sağlar.

Twitter, Uzun Biçimli İçerik İçin

Twitter, Uzun Biçimli İçerik İçin "Notlar" Özelliğini Test Ediyor

Test altındaki kullanıcılar, profillerinde, takipçilerinin uzun süredir içeriği okumaları için yayınlanan tüm çalışmalarına erişilebileceği yeni bir "Notlar" sekmesi görecekler. Twitter Notlar özelliği, kullanıcıların zengin biçimlendirmeye sahip makaleler oluşturmasına ve bununla birlikte medya yüklemesine olanak tanır. Bu Notlar, yayınlandıktan sonra tweetlenebilir ve takipçilerle paylaşılabilir. Notlar, gömülü fotoğrafları, GIF'leri, videoları, tweet'leri vb. içerebilir. ve tweet'ler gibi, bu Notların da tweetlenebilen, retweetlenebilen, DM'lerde paylaşılabilen, beğenilebilen ve ayrıca yer imlerine eklenebilen kendi bağlantıları olacaktır.

Twitter, Uzun Biçimli İçerik İçin

Twitter Notları, bazı kişilerin Twitter'ı kullanma şeklini değiştirerek, bir blog gibi daha derinlemesine fikir ve düşünceleri paylaşmalarına olanak tanır. Bu yeni özellik, açık ve kapalı makaleler yayınlayan ancak kendileri için bir blog veya web sitesi kurmak istemeyen Twitter kullanıcıları için faydalı olacaktır.

Twitter Notları ayrıca okuyucuların kafasını karıştıran uzun ileti dizileri sorununun temizlenmesine yardımcı olacak ve kullanıcıların tüm tweet'lerini/düşüncelerini tek bir Not'ta toplamasına olanak tanıyacaktır.

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Kaynak: Tekmoloji

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Son Dakika Teknoloji Twitter, Uzun Biçimli İçerik İçin 'Notlar' Özelliğini Test Ediyor - Son Dakika

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