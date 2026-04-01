Twitter/X'e erişim problemi! Milyonlarca kişi aynı hatayla karşılaştı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Twitter/X'e erişim problemi! Milyonlarca kişi aynı hatayla karşılaştı

01.04.2026 00:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcının aktif olarak kullandığı X platformunda gece saatlerinde erişim sorunu yaşandı. Kullanıcılar akış yenileyememe ve içerik yüklenmeme hatalarıyla karşılaşırken, mobil ve masaüstü cihazlarda benzer problemler bildirildi. Küresel ölçekte artan şikayetlere rağmen platformdan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Teknoloji gündeminde gece saatlerinde öne çıkan gelişmelerden biri, X platformunda yaşanan erişim problemi oldu. Dünya genelinde çok sayıda kullanıcı, platforma giriş yaptıktan sonra içeriklere ulaşmakta zorlandığını bildirdi.

KULLANICILAR AKIŞA ERİŞEMİYOR

Sorunun ilk olarak kullanıcı şikayetleriyle fark edildiği görülürken, kısa sürede farklı ülkelerden benzer bildirimler gelmeye başladı. Özellikle akışın yenilenmemesi ve yeni içeriklerin yüklenmemesi, sistemsel bir aksaklık yaşandığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.

Kullanıcıların karşılaştığı en yaygın hata mesajı ise “Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene.” uyarısı oldu. Bu uyarı nedeniyle ana sayfa sabit kalırken, paylaşımların güncellenmemesi platform genelinde kesinti yaşandığına işaret etti.

MOBİL VE MASAÜSTÜ KULLANICILARDA AYNI HATA

Erişim problemi yalnızca belirli bir cihazla sınırlı kalmadı. Hem mobil uygulama üzerinden giriş yapan kullanıcılar hem de masaüstü tarayıcı kullananlar benzer sorunlarla karşılaştıklarını aktardı. Yeniden deneme girişimlerinin sonuç vermemesi, problemin kullanıcı kaynaklı olmadığını ortaya koydu.

Öte yandan kesintiye ilişkin veri paylaşım platformlarında da dikkat çekici bir yoğunluk oluştu. Kullanıcı raporlarındaki ani artış, sorunun küresel ölçekte yaşandığını gözler önüne serdi.

HENÜZ RESMİ BİR AÇIKLAMA YOK

Yaşanan aksaklığa ilişkin X yönetiminden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sorunun kaynağı ve ne zaman giderileceği belirsizliğini korurken, uzmanlar bu tür kesintilerin genellikle kısa süreli teknik arızalardan kaynaklanabileceğini ifade ediyor.

Sosyal Medya, Sosyal Medya, Twitter, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2026 00:55:31. #.0.4#
SON DAKİKA: Twitter/X'e erişim problemi! Milyonlarca kişi aynı hatayla karşılaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.