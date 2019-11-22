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TYB'den Başkan Aksun'a ziyaret

6 saat önce

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Erzincan Şubesi yöneticileri Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'u ziyaret etti.

TYB'den Başkan Aksun'a ziyaret, System.String[]

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Erzincan Şubesi yöneticileri Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'u ziyaret etti.


Ziyarete TYB Erzincan Şube Başkanı Halil İbrahim Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri Şeref İşleyen ve İhsan Ünlü de katıldı. Ziyarette Erzincan'ın kültürel altyapısı ve yapılacak çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Bekir Aksun'a bilgi verildi.


Belediye Başkanı Aksun, TYB'ye yaptıkları çalışmalarda destek olabileceklerini söyledi. - ERZİNCAN

Bekir Aksun, Erzincan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:04 Kaynak: İHA
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