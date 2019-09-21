TYB, sezonu "Kudüs'ün Işıkları" ile açtı

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi, 2019-2020 kültür dönemi açılışını "Kudüs'ün Işıkları" isimli belgesel filminin özel gösterimiyle yaptı.

Kızlarağası Medresesi'nde gerçekleştirilen özel gösterime sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Gösterim öncesinde açıklamalarda bulunan TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Kudüs'e dair sanat alanında yeteri kadar eser üretilmediğine dikkati çekerek, "Kudüs'e dair bir şeyler okumak istediğimizde maalesef Batılı yazarların eserlerini okuyoruz. Kudüs'ü onlardan öğreniyoruz." ifadelerini kullandı.

Kudüs'ün sanat ve edebiyat olarak gündeme getirilmesi gerektiğini vurgulayan Bıyıklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hepimizin yakından bildiği, Kudüs'ü kalbimize, aklımıza ve gönlümüze yerleştiren Nuri Pakdil, 'Sanatta Kudüs rüzgarları estirmeliyiz.' diyor. Maalesef ki Akif İnan, Sezai Karakoç ve birkaç isim dışında şiirimizde bile Kudüs yok. Dolayısıyla bu kadar yok arasında bir var ortaya çıkaran Abdülgafur Şahin'i ve ekibini tebrik ediyorum."

"Renkli, yaşayan bir şehir olarak Kudüs'ü göstermeye çalıştık"

Genç yönetmen Abdülgafur Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017'de Kudüs'e ziyarete gittiğinde böyle bir belgesel film yapmayı planladığını belirterek, "Bir sene sonra film için gittik. Film özetle söylemek gerekirse ramazan ayının bir gününü sahurdan iftara kadar anlatıyor. Bir yandan da pek göremediğimiz renkli, yaşayan bir şehir olarak Kudüs'ü göstermeye çalıştık." dedi.

Şahin, Kudüs'e yapılabilecek en büyük iyiliklerden birinin orayı ziyaret etmek olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Medyada gördüğümüz yanıyla insanlar bundan çekiniyor ve bu kısım hiç konuşulmuyor. Bu sebeple biz de bu güzel ve keyifli yanını seyirciye aktarmak, orayı ziyaret etmeye teşvik etmek istedik. Yoğun bir çekim sürecimiz oldu. Ekip çok büyük bir özveriyle çalıştı. Bundan sonraki projelerimizde de Kudüs yine olacak. Her ne kadar o durumları biz filmimizde göz ardı etsek de orada işgal diye bir gerçek var. Orada film yapmanın da bu açıdan birtakım zorlukları var ama bunlar bizi yıldırmıyor."

Belgeselin yönetmeni M. Abdülgafur Şahin, senaristi Melis Şahin ve yapımcısı Aybala Hilal Yüksel gösterimin ardından belgesel fikrinin nasıl ortaya çıktığını, çekimler sırasında yaşadıklarını anlattı.

Film, çok kültürlü şehrin tezat durumlarını yansıtıyor

Yapımcılığını Sarkaç Film, yönetmenliğini M. Abdülgafur Şahin'in üstlendiği belgeselin senaryosunu Melis Şahin kaleme alırken, müziklerini ise Mustafa Biber hazırladı.

Çok kültürlü şehrin tezat durumlarını yansıtan film, işgal altındaki gündelik hayat hakkında detaylar veriyor.

Bir grup Filistinli çocuğun günlük hayatından kesitler sunan belgesel, kutsal şehirdeki özel bir günün yirmi dört saatini kayıt altına alıyor. Kadim şehrin dar sokaklarındaki büyük dünya, bir sosyal antropoloğun, bir fırıncının, bir seyyahın ve bir öğretmenin gözünden yansıtılıyor. Çekimleri 2018'in ramazan ayında tamamlanan film, ramazan ayının Kudüs'teki hayatı nasıl değiştirdiğini, Kudüslülerin bu aya özel hangi gelenekleri yaşattıklarını belgeliyor.

"Kudüs'ün Işıkları" belgeselinin dünya prömiyeri 29 Nisan'da ABD'nin Missouri eyaletine bağlı St. Louis kentinde yapılırken, Türkiye galası 3 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenmişti.