Tzanaağne Etkinlikleri Fındıklı'da Devam Ediyor

12.01.2026 16:46
Fındıklı'da düzenlenen Tzanaağne etkinlikleri, dayanışma ve gelenekleri yaşatmayı amaçlıyor.

(RİZE) - Rize'nin Fındıklı ilçesinde, geçmişi hatırlatmak ve dayanışma kültürünü yaşatmak amacıyla ilk kez düzenlenen "Tzanaağne" etkinlikleri devam ediyor.

Etkinliklerin ikinci günü, Hayati Aykut Parkı'nda çocuk meclisi tarafından gerçekleştirilen müzik, resim ve yüz boyama atölyeleriyle sürdü. Gün boyunca düzenlenen etkinliklerde dayanışma duygusu güçlenirken, geleneklerin gelecek kuşaklara aktarılmasına vurgu yapıldı.

Program kapsamında Turan Bulak Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Gündüz Apollon, Gece Athena" filmi gösterdildi. Filmin ardından, yapımcı Dilde Mahalli ve yönetmen Emine Yıldırım'ın katılımıyla söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşide, filmin yapım süreci ve ele aldığı temalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Tzanaağne etkinliklerine Fındıklılı yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: ANKA

