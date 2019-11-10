Son Dakika Haberleri: U19 Liginde 4.Hafta geride kaldı
Son Dakika Spor U19 Liginde 4.Hafta geride kaldı

U19 Liginde 4.Hafta geride kaldı

6 saat önce

Kayseri U19 Liginde 4.hafta maçlarında heyecan devam ediyor.

U19 Liginde 4.Hafta geride kaldı, System.String[]

Kayseri U19 Liginde 4.hafta maçlarında heyecan devam ediyor.


Oynanan 7 karşılaşmada toplam 37 gol atıldı. İlk haftada itibari ile liderlik koltuğunda oturan Talasgücü Belediyespor namağlup yoluna devam ediyor. 14 takımın mücadele ettiği U19 Liginde tek galibiyet ve puan alamayan takım Kayseri Demirspor oldu.


4.Hafta Maç Sonuçları


Kayseri Gençlerbirliği 7-0 Kayseri Yavuzspor


Anadolu Yıldızları 4-2 Kayserigücü FK


Talasgüvü Belediyespor 5-3 Kayseri Yolspor


Esen Makina Belsinspor 1-5 Kocasinan Şimşekspor


Talas Anayurtspor 3-4 Erkiletspor


Kayseri Demirspor 0-1 Özvatan Gençlikspor


Kayseri OSB Atletikspor 2-0 Hacılar Erciyesspor - KAYSERİ

Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:41 Kaynak: İHA
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