U19 Liginde 4.Hafta geride kaldı

Kayseri U19 Liginde 4.hafta maçlarında heyecan devam ediyor.



Oynanan 7 karşılaşmada toplam 37 gol atıldı. İlk haftada itibari ile liderlik koltuğunda oturan Talasgücü Belediyespor namağlup yoluna devam ediyor. 14 takımın mücadele ettiği U19 Liginde tek galibiyet ve puan alamayan takım Kayseri Demirspor oldu.



4.Hafta Maç Sonuçları



Kayseri Gençlerbirliği 7-0 Kayseri Yavuzspor



Anadolu Yıldızları 4-2 Kayserigücü FK



Talasgüvü Belediyespor 5-3 Kayseri Yolspor



Esen Makina Belsinspor 1-5 Kocasinan Şimşekspor



Talas Anayurtspor 3-4 Erkiletspor



Kayseri Demirspor 0-1 Özvatan Gençlikspor



Kayseri OSB Atletikspor 2-0 Hacılar Erciyesspor - KAYSERİ