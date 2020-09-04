U21 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 1 Andorra: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika

U21 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 1 Andorra: 0 (Maç sonucu)

U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçında Türkiye evinde Andorra'yı 1-0'lık skorla mağlup etti.

U21 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 1 Andorra: 0 (Maç sonucu), System.String[]

U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Maçında Türkiye evinde Andorra'yı 1-0'lık skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada ceza sahasına giren Halil'in verdiği pasta topla buluşan Rıdvan'ın şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

48. dakikada sol tarafta topla buluşan Doğukan'ın ceza sahası içine açtığı ortada Güven'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

79. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ömer Faruk'un verdiği pasta Erkan'ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Matthew de Gabrielle xx, Edward Spiteri xx, Mitchell Scerri xx

Türkiye: Ersin xx, Bünyamin xx, Hüseyin xx, Ravil xx, Rıdvan xx, Berat xx, Ali Kaan xx (Erkan dk. 46 xx), Doğukan xxx (Oğulcan dk. 76 xx), Ömer Faruk xx (Berkan dk. 90+1 ?), Halil xx (İlker dk. 65 xx), Güven xxx (Metehan dk. 90+1 ?)

Yedekler: Taha, Berkay, Erdoğan, Cemali

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Andorra: Pires xx, Torres xx, Alavedra xx, Vales xx, Gullen xx, Fernandez xx (Miquel Torres dk. 86 ?), Izquierdo xx (Bonell dk. 79 xx), Rebelo xx (Pubill dk. 69 xx), Ubach xx, Ricard Fernandez xx

Yedekler: Teixeira, Guerrero, Palau, Canovas, Suarez

Teknik Sorumlu: Eloy Casals

Gol: Güven Yalçın (dk. 48) (Türkiye)

Sarı kartlar: Izquierdo, Vales (Andorra), Berat, Doğukan, Ömer Faruk (Türkiye) - İSTANBUL

Andorra, Türkiye, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 22:44 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor U21 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 1 Andorra: 0 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor


Son Dakika

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