U21 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 2 - Kosova: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

U21 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 2 - Kosova: 0 (İlk yarı)

17.11.2020 19:54
U21 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 2 - Kosova: 0 (İlk yarı), System.String[]

U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında Türkiye evinde Kosova'yı ağırlıyor.

U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında Türkiye evinde Kosova'yı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısını Türkiye 2-0 önde kapattı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Ali Akman'ın kafa pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Erkan'ın şutunu kaleci Bisinger uzaklaştırdı.

14. dakikada Serkan'ın ortasına iyi vuran Erkan'ın şutunu kaleci Bisinger 2 hamlede çizgi üzerinde kontrol etti.

20. dakikada Güven'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya Ali Akman'ın şutunu Bisinger kurtardı.

21. dakikada Ali Akman'ın pasında topu önde bulan Halil'in şutu filelerle buluştu. 1-0

24. dakikada Berat'ın hatasında topu kapan Baftiu'nun şutu az farkla auta çıktı.

32. dakikada Halil'i yerde kaldığı pozisyonda penaltı vuruşunu kullanan Güven, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-0

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Aleksei Matyunin xx, Dmitri Mosyakin xx, Aleksei Vorontsov xx

Türkiye: İrfan Can xx, Serkan Asan xx, Arda Kızıldağ xx, Atakan Çankaya xx, Cemali Sertel xx, Berat Özdemir xx, Berkan Kutlu xx, Güven Yalçın xxx, Erkan Eyibil xx, Ali Akman xx, Halil Dervişoğlu xxx

Yedekler: Ersin, Erdoğan, Burak, Ömer Farkuk, Ahmet, Yusuf, Melih, İlker, Ravil

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Kosova: Bisinger x, Kurtuluş xx, Sadriu x, Kapra xx, Kqiku xx, Hamdiu x, Zekaj xx, Jashari xx, Baftiu x, Mustafa xx

Yedekler: Smakiqi, Shabani, Limani, Kryeziu, Zumberi, Selmani, Veliu, Pllana, İdrizi

Teknik Direktör: Rafet Prekazi

Gol: Halil (dk. 21), Güven (dk. 32) (pen.) (Türkiye)

Sarı kart: Cemali (Türkiye)

Kırmızı kart: Vitija (dk. 30) (Kosova)

(Erdi Demür-Furkan Abrek Ünal/İHA)

U21 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 2 - Kosova: 0 (İlk yarı)
U21 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 2 - Kosova: 0 (İlk yarı)
U21 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 2 - Kosova: 0 (İlk yarı)
U21 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 2 - Kosova: 0 (İlk yarı)
U21 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 2 - Kosova: 0 (İlk yarı)
U21 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 2 - Kosova: 0 (İlk yarı)
U21 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 2 - Kosova: 0 (İlk yarı)
U21 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 2 - Kosova: 0 (İlk yarı)
U21 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 2 - Kosova: 0 (İlk yarı)
U21 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 2 - Kosova: 0 (İlk yarı)

Avrupa Şampiyonası, Türkiye, Kosova, U21, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor U21 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 2 - Kosova: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


Son Dakika

Adana Demirspor'da koronavirüse yakalanan kişi sayısı 37'ye çıktı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tedbir kararlarını madde madde sıraladı! Sokağa çıkma kısıtlaması geri döndü Samuel Eto'o 1 yıl aradan sonra İspanya 3. Lig takımıyla futbola dönmeye hazırlanıyor Bakan Elvan, ekonomide yeni yol haritasını madde madde anlattı: Reform niteliğinde olan her konuda gerekli adımları atacağız Bağdat ve Erbil yönetimleri PKK'nın Sincar'daki varlığını sonlandıracak anlaşmayı uygulamaya koydu Türkiye karşıtlığında birleştiler! Almanya ve Fransa'dan Biden'a skandal Doğu Akdeniz çağrısı Pfizer ve BioNTech'in ürettiği koronavirüs aşısının dağıtımına ABD'nin 4 eyaletinde başlandı Ermenistan Genelkurmay Başkanı neden teslim olduklarını itiraf etti! Savaşı daha 3. gününde kaybetmişler
Son Dakika: 65 yaş ve üstü için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 20 yaş üstü için de getiriliyor Son Dakika: 65 yaş ve üstü için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 20 yaş üstü için de getiriliyor         
20:06
Futbolda robot yardımcı hakemlerin görev yapması gündeme geldi Futbolda robot yardımcı hakemlerin görev yapması gündeme geldi         
19:36
ABD yaptırımlarıyla zor durumda kalan Huawei, alt markası Honor'u sattı ABD yaptırımlarıyla zor durumda kalan Huawei, alt markası Honor'u sattı         
19:13
İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor         
18:59
Şarkıcı Bulut Duman hakkında Şarkıcı Bulut Duman hakkında "Çocuğun nitelikli cinsel istismarından tutuklama" istendiği ortaya çıktı         
17:52
ABD'li ilaç şirketi Moderna, birkaç milyon doz koronavirüs aşısı üretti ABD'li ilaç şirketi Moderna, birkaç milyon doz koronavirüs aşısı üretti         
17:32
Oyuncu Irmak Ünal: Koronavirüsü telefondan kaptım Oyuncu Irmak Ünal: Koronavirüsü telefondan kaptım         
17:21
Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar         
15:57
Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı         
15:22
Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var         
15:07
Garajdan çıkan sürücü, geri manevra yaptığı sırada vatandaşa çarptı Garajdan çıkan sürücü, geri manevra yaptığı sırada vatandaşa çarptı         
14:51
Sokağa çıkma kısıtlaması gündeme gelirse öncelik vaka sayısının patladığı 5 kentimize verilecek Sokağa çıkma kısıtlaması gündeme gelirse öncelik vaka sayısının patladığı 5 kentimize verilecek         
14:19
Bir Başkadır dizisinde Sinan'ın mastürbasyon yaptığı sahne gündem oldu Bir Başkadır dizisinde Sinan'ın mastürbasyon yaptığı sahne gündem oldu         
14:01
Emekli olduktan sonra safran soğanı ekti, kilosunu 50 bin liraya satıyor Emekli olduktan sonra safran soğanı ekti, kilosunu 50 bin liraya satıyor         
13:07
Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı         
11:56
Kimsenin cesaret edemediğini yapan gassallar mesleklerini anlattı: Kurtlanmış cenazeler geliyor, onlarda çok zorlanıyoruz Kimsenin cesaret edemediğini yapan gassallar mesleklerini anlattı: Kurtlanmış cenazeler geliyor, onlarda çok zorlanıyoruz         
11:30
"Sarı altın" daha dalındayken satıldı! ABD ve Rusya'nın da aralarında olduğu 10 ülkeye ihraç ediliyor         
10:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 20:16:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: U21 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 2 - Kosova: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei