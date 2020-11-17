U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında Türkiye evinde Kosova'yı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısını Türkiye 2-0 önde kapattı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Ali Akman'ın kafa pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Erkan'ın şutunu kaleci Bisinger uzaklaştırdı.
14. dakikada Serkan'ın ortasına iyi vuran Erkan'ın şutunu kaleci Bisinger 2 hamlede çizgi üzerinde kontrol etti.
20. dakikada Güven'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya Ali Akman'ın şutunu Bisinger kurtardı.
21. dakikada Ali Akman'ın pasında topu önde bulan Halil'in şutu filelerle buluştu. 1-0
24. dakikada Berat'ın hatasında topu kapan Baftiu'nun şutu az farkla auta çıktı.
32. dakikada Halil'i yerde kaldığı pozisyonda penaltı vuruşunu kullanan Güven, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-0
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Aleksei Matyunin xx, Dmitri Mosyakin xx, Aleksei Vorontsov xx
Türkiye: İrfan Can xx, Serkan Asan xx, Arda Kızıldağ xx, Atakan Çankaya xx, Cemali Sertel xx, Berat Özdemir xx, Berkan Kutlu xx, Güven Yalçın xxx, Erkan Eyibil xx, Ali Akman xx, Halil Dervişoğlu xxx
Yedekler: Ersin, Erdoğan, Burak, Ömer Farkuk, Ahmet, Yusuf, Melih, İlker, Ravil
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
Kosova: Bisinger x, Kurtuluş xx, Sadriu x, Kapra xx, Kqiku xx, Hamdiu x, Zekaj xx, Jashari xx, Baftiu x, Mustafa xx
Yedekler: Smakiqi, Shabani, Limani, Kryeziu, Zumberi, Selmani, Veliu, Pllana, İdrizi
Teknik Direktör: Rafet Prekazi
Gol: Halil (dk. 21), Güven (dk. 32) (pen.) (Türkiye)
Sarı kart: Cemali (Türkiye)
Kırmızı kart: Vitija (dk. 30) (Kosova)
(Erdi Demür-Furkan Abrek Ünal/İHA)
- Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › U21 Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 2 - Kosova: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor