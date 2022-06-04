Uber'in Cenevre'deki faaliyetleri resmen durduruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Uber'in Cenevre'deki faaliyetleri resmen durduruldu

04.06.2022 22:22
Uber'in Cenevre'deki faaliyetleri resmen durduruldu

İsviçre Federal Mahkemesi, internet üzerinden özel ulaşım hizmeti veren Uber'in "işveren statüsünde" olduğu kararını onaylayarak Cenevre kentinde Uber'in faaliyetlerini resmen durdurdu.

İsviçre Federal Mahkemesi, internet üzerinden özel ulaşım hizmeti veren Uber'in "işveren statüsünde" olduğu kararını onaylayarak Cenevre kentinde Uber'in faaliyetlerini resmen durdurdu.

Cenevre'de bir mahkemenin 2019'da aldığı karara itiraz eden Uber yönetimi temyize başvurmuştu.

Federal Mahkeme aldığı kararla Cenevre mahkemesinin Uber'in "işveren statüsünde" olduğu yönündeki kararını onayladı.

Mahkemenden yapılan açıklamada, kararın "keyfi" olmadığına, Cenevre'de çalışan Uber sürücülerinin şirket ile "iş ilişkisi" bulunduğuna hükmedildiği belirtildi.

Açıklamada "Federal Mahkeme (Uber'in) ilgili itirazını reddediyor." ifadesi kullanıldı.

Uber'den karara tepki

Mahkeme kararı doğrultusunda Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere pek çok uluslararası kuruluşa ev sahipliği yapan Cenevre'de Uber'e erişim engellendi.

Mahkeme kararına tepki gösterin Uber ise kararda "sürücülerin kendi istekleriyle istihdam edilmek istemediğinin" dikkate alınmadığını savundu. Uber, Cenevre'deki hizmetlerini geçici olarak askıya almaktan başka seçeneği olmadığını doğruladı.

Cenevre kantonu yetkilileri ise kararı "tarihi" olarak nitelendirirken, diğer kantonlara da emsal teşkil edebileceğini bildirdi.

"2 bin Uber sürücüsü mağdur oldu"

Öte yandan Cenevre'de Uber sürücüsü olan Türk vatandaşı Osman Ayrancı, AA'ya yaptığı açıklamada mahkeme kararı ile "adeta ortada kaldıklarını" belirtti.

Şehirde yaklaşık 2 bin kişinin Uber sürücüsü olduğunu ve mağdur olduklarını vurgulayan Ayrancı, "Dün geceden itibaren faaliyetlerimiz durduruldu. Sadece biz değil müşteriler de mağdur oldu. İnsanlar istedikleri yerlere gidemedi. Uber, kentte büyük bir açığı dolduruyordu." dedi.

Ayrancı, mahkeme kararının sonuçlarına kendilerine hiç kimsenin bilgilendirme yapmadığını ve tedbir alınmadığını belirterek, "İşsiz kaldık, kimse bir çözüm yolu, alternatif üretmedi. Acil bir çözüm bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Cenevre'deki taksi şoförlerinin ise mahkeme kararını kutladığı öğrenildi.

YORUMLAR
500
Dünya Ticaret Örgütü'nde 'Turkey' yerine ilk kez 'Türkiye' kullanıldı Dünya Ticaret Örgütü'nde 'Turkey' yerine ilk kez 'Türkiye' kullanıldı Araştırma: Küresel ısınma nedeniyle Alpler'in karla kaplı görüntüsü yeşile döndü Araştırma: Küresel ısınma nedeniyle Alpler'in karla kaplı görüntüsü yeşile döndü
Kaynak: AA

İsviçre, Cenevre, Uber, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uber'in Cenevre'deki faaliyetleri resmen durduruldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:38 4 kişi maymun çiçeği virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı! Negatif çıkan test sonuçlarını Fahrettin Koca paylaştı
21:33 A Milli Takım, Faroe Adaları'nı konuk ediyor! Stefan Kuntz bu karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu'na ilk 11'de şans verdi
21:12 Beyazıt'ta sürdürülen çevre düzenlemesi çalışmalarının tamamlanmaması tepki çekti
21:09 Adam, evinin önündeki demir kırılınca 10 metrelik dik yamaçta yuvarlandı
21:01 Anadolu Efes, Galatasaray'ı 104-77 yenerek finale yükseldi
20:38 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti
20:03 Fenerbahçe'nin efsane ismi Mehmet Aurelio Jorge Jesus'un ekibine katılıyor
19:58 Dünyayı tedirgin eden gıda krizi için çözüm Türkiye'de! İstanbul'da 4'lü zirve gerçekleşecek
19:35 AK Parti, muhalefetin seçim güvenliği eleştirilerine yanıt verdi: Kaybedecekleri seçime şimdiden bahane uydurmaya çalışıyorlar
19:32 Milli voleybolcu Zehra Güneş yaptığı hareketle gönülleri fethetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 22:28:55. #1.13#
SON DAKİKA: Uber'in Cenevre'deki faaliyetleri resmen durduruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement