Üç Nesil Buluşması: Öğretmenler ve Öğrenciler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Üç Nesil Buluşması: Öğretmenler ve Öğrenciler

Üç Nesil Buluşması: Öğretmenler ve Öğrenciler
16.01.2026 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da 20 yıl aradan sonra eski öğretmen, şimdi öğretmen olan öğrencisi ve yeni öğrenciler buluştu.

Elazığ Hıdır Sever Anadolu Lisesi'nde 20 yıl önce öğrenci olan öğretmen ile onun öğretmeni ve bugün karne alan öğrenci aynı karede buluştu.

Elazığ Hıdır Sever Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yapan Sinan öğretmenin öğrencisi olan Meryem öğretmen, yaklaşık 20 yıl önce bu okuldan karne almıştı. Bugün ise aynı okulda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Meryem öğretmen, bu kez öğrencilerine karne dağıttı. Karne töreninde Sinan öğretmen, eski öğrencisi Meryem öğretmen ve halen eğitimine devam eden 9'uncu sınıf öğrencisi aynı karede bir araya geldi. Üç farklı dönemi temsil eden bu buluşmada, geçmişten bugüne uzanan eğitim bağı gözler önüne serildi.

Öte yandan, program kapsamında okulda görev yapan öğretmenlerin gençlik ve üniversite yıllarına ait fotoğrafları, yapay zeka destekli bir çalışma ile günümüz görüntüleriyle birleştirildi. Hazırlanan video, karne töreni sırasında sinevizyon gösterimiyle izletilirken, salonda duygusal anlar yaşandı.

Programın anlamına dikkat çeken Okul Müdürü Ahmet Bozdağ, "Bugünkü karne programını gerçekleştirdik. Üç nesil karne programında öğrencisi öğretmen olan öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz ile birlikte buluştuk. Programımızda öncelikle öğretmenlik mesleğine vurgu yapmak üzere yapay zekadan da yararlanarak, bu mesleğin uzun bir yolculuk süreci olduğunu el birliğiyle topluma tekrardan yansıtmak istedik" dedi.

Yaşadığı duyguyu ifade eden tarih öğretmeni Sinan Şener, "Yıllar önce karne alma heyecanı yaşadım. Bir süre sonra şu an öğretmen olmuş olan öğrencilerime karne verme heyecanı yaşadım. Üçüncü bir nesil olarak yeni öğrencilerimize karne vereceğiz. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Önemli olan baki kalan kubbede hoş bir seda bırakabilmek" şeklinde konuştu.

İngilizce öğretmeni Meryem Aydın, geçmiş ile bugünün aynı anda yaşandığını vurgulayarak, "Bu okulun öğrencisiydim, şimdi öğretmeni oldum ve bugün benim bu okuldaki son günüm. Bu son günü böyle anlamlı bir etkinlikle bitirmek istedik. Benim zamanındaki öğretmenimden aldığım karnem şu an elimde. 20 sene sonra karne veren bir öğretmenim ama kendi karnemi ve o yılları asla unutmadım. Giderken de böyle son anı ile hatırlanmak ve hatırlatmak istedim" diye konuştu.

Karne heyecanını paylaşan 9'uncu sınıf öğrencisi Mustafa Celayir ise, "Hocalarım ile beraber bugün karne heyecanı yaşadık. Üç nesil burada yan yanayız" dedi.

Programa ilişkin değerlendirmede bulunan coğrafya öğretmeni Serap Altınbulat da, " Programı düzenleyen arkadaş daha önce bizim öğrencimizdi hem öğrenciliğini hem öğretmenliğini gördük. Bugün bize güzel bir veda hazırlamıştı, kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Etkinlik, Elazığ, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Üç Nesil Buluşması: Öğretmenler ve Öğrenciler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik
Derya Çayırgan, Ekrem İmamoğlu ile nasıl tanıştığını anlattı Derya Çayırgan, Ekrem İmamoğlu ile nasıl tanıştığını anlattı
Yaşlı adamın sır ölümü Cansız bedeni dere yatağında bulundu Yaşlı adamın sır ölümü! Cansız bedeni dere yatağında bulundu
Mardinli Marilyn Monroe’ya hapis cezası Mardinli Marilyn Monroe'ya hapis cezası
Kerem Demirbay Süper Lig’de kaldı Yeni takımına imzayı attı Kerem Demirbay Süper Lig'de kaldı! Yeni takımına imzayı attı
Oosterwolde ve Mert Hakan’ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi

13:10
Diyarbakır’da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar’ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek
Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek
12:18
Ara tatiller kalkıyor mu Bakan Tekin, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konuya açıklık getirdi
Ara tatiller kalkıyor mu? Bakan Tekin, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren konuya açıklık getirdi
11:52
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş
11:46
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı Yusuf Tekin’den çok konuşulan iddiaya yanıt
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt
11:34
Survivor’dan elenen Dilan Çıtak’ın Acun için söyledikleri gündem oldu
Survivor'dan elenen Dilan Çıtak'ın Acun için söyledikleri gündem oldu
11:32
Babalarının öldürdüğü kardeşlerin karneleri sıralarına bırakıldı
Babalarının öldürdüğü kardeşlerin karneleri sıralarına bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 13:23:20. #7.11#
SON DAKİKA: Üç Nesil Buluşması: Öğretmenler ve Öğrenciler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.