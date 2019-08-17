Son Dakika Haberleri: Uçağı tarlaya indiren Rus pilotlar ve kabin ekibi, futbol maçı öncesi alkışlandı
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Uçağı tarlaya indiren Rus pilotlar ve kabin ekibi, futbol maçı öncesi alkışlandı

1 saat önce

Rusya'da Moskova Zhukovsky Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra martı sürüsüne çarparak acil iniş yapmak zorunda kalmıştı.

Uçağı tarlaya indiren Rus pilotlar ve kabin ekibi, futbol maçı öncesi alkışlandı, System.String[]
Rusya'da Moskova Zhukovsky Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra martı sürüsüne çarparak acil iniş yapmak zorunda kalmıştı. 226 yolcunun bulunduğu uçağı tarlaya indiren pilotlar ve kabin ekibi, futbol maçı öncesi sahaya çıkarak alkışlarla tebrik edildi.

Ural Havayollarına ait Airbus A321 uçağı Zhukovsky Uluslararası Havalimanı'ndan kalktıktan hemen sonra bir martı sürüsüne çarpmış, sürüdeki bazı martıların uçağın motorlarına girmesiyle uçak havalimanının yakınlarındaki tarlaya acil iniş yapmıştı.

'FUTBOL MAÇI ÖNCESİ SAHAYA ÇIKTILAR'

Yekaterinburg Merkez Stadyumu'nda yapılacak maç öncesi sahaya çıkan pilotlar ve kabin ekibi, stadyumdaki seyirciler tarafından alkışlanarak tebrik edildi. O görüntüler, FK Ural futbol takımının resmi sosyal medya hesabından yayınlandı.

'PUTİN'DEN CESARET ÖDÜLÜ'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle gerçekleştirilen toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, "Zhukovsky Uluslararası Havaalanı'nın yakınlarına acil iniş yapan pilotlara Cesaret Ödülü verilmesi ile ilgili bir kararname imzaladım" demişti.

Görüntü Dökümü
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-Pilotların ve kabin ekibinin sahaya çıkma anı
-Seyircilerin alkışlamaları
-Pilotların uçağı indirdikleri an ve sonrasına dair arşiv görüntüleri


Futbol, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:55 Kaynak: DHA
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