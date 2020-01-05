Uçağın iniş takımlarındaki tekerlek böyle düştü - Son Dakika
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Uçağın iniş takımlarındaki tekerlek böyle düştü

7 saat önce

Kanada'da Montreal-Saguenay seferiyi yapmak üzere olan uçağın, pistten kalkışı sırasında iniş takımlarındaki tekerlerden biri düştü.

Uçağın iniş takımlarındaki tekerlek böyle düştü, System.String[]

Kanada'da Montreal-Saguenay seferiyi yapmak üzere olan uçağın, pistten kalkışı sırasında iniş takımlarındaki tekerlerden biri düştü. O anlar bir yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kanada'nın Montreal kentinden Quebec'e bağlı Saguenay bölgesine uçuş yapan uçağın pistten kalkışı sırasında iniş takımlarındaki tekerlerden biri düştü. 49 yolculu uçağın pilotları, tekerleğin piste düşmesinin ardından kalkışı tamamlayarak havada bir tur attı ve havaalanına geri iniş yaptı. Bölgesel havayolu şirketi Jazz Aviation'dan yapılan açıklamada, uçağın güvenli bir şekilde acil iniş yaptığı, kimsenin zarar görmediği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Uçağın kalkış anı

-İniş takımının görüntüsü

-Tekerleğin düşmesi

-Detaylar


Montreal, Kanada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 09:59 Kaynak: DHA
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Kanada'da uçağın iniş takımlarındaki tekerlek düştü
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