Uçak ve otobüs biletlerine yoğun talep: İşte rakamlar

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağının duyurulmasıyla birlikte seyahat severler tatil beldelerine ya da memleketlerine gitmek için seyahat planlarını yapmaya başladı. Elde edilen verilere göre 8-17 Temmuz aralığında en çok bilet alınan destinasyonlar sırasıyla Antalya, İstanbul, İzmir, Adana, Bodrum oldu.

En çok uçak bileti alınan yurt dışı destinasyonları Bakü, Belgrad, Frankfurt, Münih ve Roma olurken, en popüler rotalar ise İstanbul-Antalya, İstanbul-Dalaman, İstanbul – Bodrum, İstanbul-Trabzon ve İstanbul-Adana olarak açıklandı.

Havalimanlarında yoğunluk Arife günü başlıyor

Uçak bileti alanların yüzde 38'i seyahat planları için 8 Temmuz Cuma Arife gününde, yüzde 28'i ise 9 Temmuz'da yani bayramın ilk gününde yola çıkacak. Dönüş için ise yüzde 29'u bayramın son gününü yani 12 Temmuz'u, yüzde 23'ü ise 17 Temmuz'u tercih edecek.

Kurban Bayramı tatili için satılan en pahalı bilet İstanbul-Londra rotasında 1 yolcu için 12.494 TL olurken en ucuz uçak bileti ise Adana – İzmir rotasında 1 yolcu için 689 TL oldu.

Otobüs bileti verilerine göre 8 Temmuz-17 Temmuz arasında en çok bilet alınan destinasyonlar İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Adana olurken en popüler rotalar ise Ankara-İzmir, İstanbul-İzmir, İstanbul-Antalya, İstanbul- Adana ve Ankara-Antalya olarak sıralandı.

Bayram için ödenen en yüksek otobüs bileti tutarı Van-İstanbul arasında 1 yolcu için 750 TL, en düşük tutar ise Kayseri-Nevşehir arasında 1 yolcu için 50 TL oldu. Otobüsle seyahat etmeyi tercih eden yolcuların yüzde 64'ü tek başına seyahat edecek.

En düşük araç kiralama ücreti günlük 515 TL oldu

Araç kiralama rezervasyonlarına göre kullanıcıların yüzde 35'i 5 günden daha kısa süreliğine araç kiraladı. En çok araç kiralanan ilk 5 lokasyon sırasıyla Adnan Menderes Havalimanı, Antalya Havalimanı, İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı ve Dalaman Havalimanı iken, en çok kiralanan 5 araç modeli Egea, Clio, i20, C Elysee ve Clio Hb oldu.

Bu dönemde araç kiralama için ödenen en düşük ücret 1 günlük araç kiralama hizmeti için 515 TL oldu.