Uçakta ortalık karıştı! Hostes yolcuyla boğuşup kapıdan uzaklaştırdı

Uçakta ortalık karıştı! Hostes yolcuyla boğuşup kapıdan uzaklaştırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD'de bir yolcu uçağında inişin ardından büyük gerginlik yaşandı. Atlanta Havalimanı'nda körüğün arızalanması nedeniyle uçaktan inemeyen yolcular arasında tartışma çıktı. Kapının açılmasını isteyen bir kadın yolcu ile erkek kabin görevlisi arasında fiziksel arbede yaşandı. O anlar kameraya yansırken hava yolu şirketi, yolcuların tahliyesini geciktiren arızanın 27 dakikada giderildiğini açıkladı.
ABD'de New Orleans'tan Atlanta'ya giden bir yolcu uçağında, iniş sonrası yaşanan teknik sorun yolcularla kabin ekibini karşı karşıya getirdi. Bir kadın yolcu ile erkek kabin görevlisi arasındaki arbede kameraya yansıdı.
UÇAK İNDİ AMA YOLCULAR DIŞARI ÇIKAMADI
Olay, 6 Ekim'de New Orleans-Atlanta seferini yapan uçakta meydana geldi. Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan uçak, yolcuların tahliyesi için körüğe yanaştı. Ancak yolcular uçaktan inmeye başladığı sırada teknik bir sorun yaşandı. Yolcu körüğünün uçak kapısıyla hizası bozulunca tahliye işlemi durdu. Uçaktan çıkmak isteyen yolcular kapı çevresinde beklemeye başladı. TMZ'de yer alan habere göre, yaşanan gecikme sırasında kabin içinde tansiyon yükseldi.
KABİN GÖREVLİSİ KADIN YOLCUYLA BOĞUŞTU
Uçak içinde kaydedilen görüntülerde, çok sayıda yolcunun çıkış kapısının yakınında toplandığı görüldü. Kapının açılmasını isteyen bir kadın yolcu ile erkek kabin görevlisi arasında tartışma çıktı. Görüntülerde kabin görevlisinin kadın yolcuyu kollarıyla kavradığı, ikilinin birkaç saniye boğuştuğu ve ardından görevlinin kadını kendisinden uzaklaştırmak için ittiği görüldü.
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