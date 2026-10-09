Uçakta ortalık karıştı! Hostes yolcuyla boğuşup kapıdan uzaklaştırdı

ABD'de New Orleans'tan Atlanta'ya giden bir yolcu uçağında, iniş sonrası yaşanan teknik sorun yolcularla kabin ekibini karşı karşıya getirdi. Bir kadın yolcu ile erkek kabin görevlisi arasındaki arbede kameraya yansıdı.

UÇAK İNDİ AMA YOLCULAR DIŞARI ÇIKAMADI

Olay, 6 Ekim'de New Orleans-Atlanta seferini yapan uçakta meydana geldi. Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan uçak, yolcuların tahliyesi için körüğe yanaştı. Ancak yolcular uçaktan inmeye başladığı sırada teknik bir sorun yaşandı. Yolcu körüğünün uçak kapısıyla hizası bozulunca tahliye işlemi durdu. Uçaktan çıkmak isteyen yolcular kapı çevresinde beklemeye başladı. TMZ'de yer alan habere göre, yaşanan gecikme sırasında kabin içinde tansiyon yükseldi.

KABİN GÖREVLİSİ KADIN YOLCUYLA BOĞUŞTU

Uçak içinde kaydedilen görüntülerde, çok sayıda yolcunun çıkış kapısının yakınında toplandığı görüldü. Kapının açılmasını isteyen bir kadın yolcu ile erkek kabin görevlisi arasında tartışma çıktı. Görüntülerde kabin görevlisinin kadın yolcuyu kollarıyla kavradığı, ikilinin birkaç saniye boğuştuğu ve ardından görevlinin kadını kendisinden uzaklaştırmak için ittiği görüldü.