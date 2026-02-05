Uçan Süpürge Festivali Başvuruları Devam Ediyor - Son Dakika
Uçan Süpürge Festivali Başvuruları Devam Ediyor

05.02.2026 14:16
Türkiye'nin ilk kadın filmleri festivali Uçan Süpürge, 29. edisyonu için başvuruları alıyor.

(ANKARA) - Türkiye'nin ilk kadın filmleri festivali olan Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, 29'uncu yılı için başvuruları almaya devam ediyor; festival, 2–7 Haziran 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek.

Türkiye'nin ilk kadın filmleri festivali olan Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin 29'uncusu için başvurular devam ediyor. Festival, bu yıl 2–7 Haziran 2026 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek.

Sinema sektöründe cinsiyet eşitsizliğine karşı kadın (artı) sinemacıların emeğini görünür kılmayı ve ürettikleri hikayeleri daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlayan festivale; Temmuz 2025'ten sonra tamamlanmış, belgesel, kurmaca, uzun metraj ve kısa film türündeki yapımlar başvurabiliyor. Başvuru yapacak filmlerin yönetmenlerinden en az birinin kadın (artı) olması şartı aranıyor. Başvurular, 20 Şubat 2026 Cuma günü sona erecek.

Başvuru formlarına, Uçan Süpürge Vakfı'nın resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) jürisinin ödül verdiği tek kadın filmleri festivali olma özelliğine sahip olan Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, bu yıl da kadın (artı) sinemacıların imzasını taşıyan ulusal ve uluslararası yapımları başkentte izleyiciyle buluşturacak. Festival kapsamında film gösterimlerinin yanı sıra söyleşiler, atölyeler ve paneller de düzenlenecek. Festival, sinema alanındaki üretimleri destekleyen önemli bir buluşma noktası olma niteliğini sürdürüyor.

Festivalde her yıl verilen Onur Ödülü, Bilge Olgaç Başarı Ödülü, Genç Cadı Ödülü ve Tema Ödülü'nün sahipleri ile ayrıntılı programın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

