Uçar: İkinci yarida üstün oynadık

31.01.2026 20:16
Rizespor'un teknik direktörü Uçar, Başakşehir maçında ikinci yarıdaki performanslarından bahsetti.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Recep Uçar, ikinci yarıda daha üstün oynadıklarını söyledi.

Uçar, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini paylaştı.

Ligde 6 haftadır kaybetmeyen ve son 4 maçını kazanan çok formda bir takıma karşı sahaya galibiyet için çıktıklarını belirten Recep Uçar, "İlk devrede daha kontrollü oyunu tercih ettik. Penaltı pozisyonu bizim dengemizi bozdu. Doğru müdahale yaparak oyunun 11'e 11 bitmesini sağlayan VAR hakemine teşekkür ederim. Her zaman onları eleştiriyoruz ama iyi yönetim gösterdiklerinde de haklarını vermemiz lazım. İlk yarıda oyunu daha fazla Başakşehir kontrol etti. Son dakikada bulduğumuz gol bize moral verdi." ifadelerini kullandı.

Devre arasında taktiksel değişikliğe gittiklerini vurgulayan 50 yaşındaki teknik adam, "Oyunun değiştiği an, devre arasında yaptığımız taktiksel değişiklikle baskılı bir oyunu tercih etmemiz ve bunun karşılığını almamızdı. Daha fazla pozisyon ürettik ve ikinci golü bularak öne geçtik. Başakşehir çok uzun bir takım. Daha sonra skor 2-2 oldu. Son 15 dakikaya baktığımızda bir puanı kazanan değil 2 puanı kaybeden takımdık. Bir puan bizi çok mutlu etmedi ama Başakşehir'den alınan 1 puan değerli. Buradan boş dönmüyoruz. Özellikle ikinci yarıda ortaya koydukları kazanma arzusu dolayısıyla oyuncularımı tebrik ediyorum. 19 yılını Başakşehir Kulübünde geçiren bir insan olarak onlara başarılar diliyorum. Nuri Şahin çok sevdiğim bir meslektaşım. Çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Recep Uçar, Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray'ı konuk edeceklerinin hatırlatılması üzerine, "Rakibin kim olduğu önemli değil. İyi oyunlar oynamak istiyoruz. Bugün keyifli bir müsabaka oldu. Güzel bir futbol seyrettirdiğimizi düşünüyorum. Bu, ligin marka değeri açısından önemli. Galatasaray maçı, zor bir müsabaka. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

