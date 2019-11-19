ÜÇGE Saturn raf sistemlerine Design Turkey'den çifte ödül

Mağaza ekipmanları ve depo raf sistemleri üzerine kırk üç yıldır hizmet veren ve 90 ülkeye yerli tasarım ürünlerini ihraç eden ÜÇGE, bu yıl 8'ncisi düzenlenen Design Turkey "Endüstriyel Tasarım Ödülleri"nde patentli ürünü Saturn Raf Sistemlerinden "Ayarlı Sepetli Ünite" ve "Bio Meyve Sebze Ünitesi" ile '2019 İyi Tasarım Ödülü' kazandı.



Ödülleri almak üzere sahneye davet edilen ÜÇGE Teknik Yönetmeni Serdar Şahin ve ÜÇGE AR-GE Grup Sorumlusu Bahattin Akgüngör'e ödülleri, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve TİM Başkanı Sayın İsmail GÜLLE tarafından takdim edildi. Türkiye'de kullanıcının ihtiyaçlarını gözeten, ihracatta ve ulusal pazarda ürüne katma değer ve rekabetçi üstünlük kazandıran iyi tasarımı ödüllendirerek, iyi tasarlanmış ürünlerin topluma ve endüstriye sağladığı faydaları görünür kılmak amacıyla Ticaret Bakanlığı (TB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) işbirliğiyle Design Week Turkey Programı dahilinde gerçekleşen Design Turkey "Endüstriyel Tasarım Ödülleri" 15 Kasım'da İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.



ICSID (Uluslararası Endüstriyel Tasarım Toplulukları Konseyi) tarafından onaylanan Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri, dünyaca ünlü Türk ve yabancı tasarımcılardan oluşan seçici kurulun titiz değerlendirmesi sonucu layık görülen tasarımlara veriliyor. ÜÇGE'nin ödüle layık görülen ürünleri, AR-GE çalışmaları ve yüksek teknoloji yatırımları ile perakendeye sunduğu patentli yeni nesil raf sistemi "Saturn Konsept", raftan daha çok ürünün nasıl öne çıkarıldığını ve bu sistemin tüketicide ürün algısını nasıl oluşturduğunu gözler önüne seriyor. Bu sistemde ayrıca hem müşterilere daha yüksek kalitede ürün sunuluyor, hem de müşterilerin mağaza yatırım maliyetine de avantaj olarak yansıması sağlanıyor. Saturn Konsept Bio Meyve Sebze Ünitesi açılı rafları ile estetik ve fonksiyonel bir sunum sağlarken, Ayarlı Sepetli Ünite farklı derinlik ve genişlik seçenekleri ile alan verimliliği sağlayarak standart raf sistemlerine göre farkını ortaya koyuyor. - BURSA