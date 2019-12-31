Uçhisar Kalesi'nden kartpostallık görüntü - Son Dakika

Uçhisar Kalesi'nden kartpostallık görüntü
6 saat önce
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi yeni yıla rengarenk kar yağışıyla girerken, Uçhisar Kalesi'nin sisli görüntüsü kartpostallık görüntü oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 09:32 Kaynak: İHA
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi yeni yıla rengarenk kar yağışıyla girerken, Uçhisar Kalesi'nin sisli görüntüsü kartpostallık görüntü oluşturdu.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi yeni yıla karla karışık yağmur yağışı ile giriyor. Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesindeki en yüksek peribacası Uçhisar Kalesi ve yamacında bulunan otellerin ışıklandırması kartpostallık görüntü oluşturdu. - NEVŞEHİR
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