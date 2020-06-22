UCM Başsavcısı: "Libya'daki toplu mezarlar savaş suçuna delil teşkil edebilir" - Son Dakika

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, Libya'da bulunan toplu mezarların, "savaş suçu" veya "insanlığa karşı suç"lara delil teşkil edebileceğini belirtti.

Başsavcı Bensouda, yaptığı yazılı açıklamada, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden temizlenen Terhune ve çevresinde 11 toplu mezar bulunduğuna ilişkin savcılığa güvenilir bilgiler ulaştırıldığını ifade etti.

Bilgilerin, devam eden Libya incelemesinin kapsamına dahil edilebileceğini belirten Bensouda, "Libya'da 11 toplu mezara ilişkin güvenilir bilgi edindik. Bilgiler, savaş suçu ya da insanlığa karşı suç işlendiğine dair delil teşkil edebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Bensouda, çatışan silahlı grupları insancıl hukuka riayet etmeye çağırarak "Bulunan mezarları Libya'ya ilişkin ön inceleme veya soruşturmanın kapsamına dahil etmekten imtina etmeyeceğim." ifadesini kullandı.

Terhune ve çevresinde bulunan toplu mezarlar

Birleşmiş Milletlerin (BM) açıkladığı rakamlara göre, Hafter milislerinin harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune başta olmak üzere ülkede son dönemde 8 toplu mezar bulunmuştu.

BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Terhune ve diğer bölgelerdeki toplu mezarları "dehşet verici" olarak nitelendirerek bu ihlalleri "kayıt altına aldığını" açıklamıştı.

Terhune'de insan haklarını ihlal eden eylemlerde bulunmakla itham edilen Hafter'e bağlı yerel milis grubu "Kaniyat Birlikleri", kent içinde kendilerine rakip veya muhalif gördükleri aşiret ve aileleri ayrım gözetmeksizin hedef almakla suçlanmıştı.

Terhune'yi 5 Haziran'da, Libya'da ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinden temizleyen Libya ordusu, kentteki bir hastanede 106 ceset bulmuştu.

Libya hükümeti de önceki gün, "toplu mezarlar, sivil bölgelere patlayıcı, mayınların tuzaklanması, yargısız infazlar, cesetlere tahrif ve işkence" gibi suçların araştırılması için uluslararası toplumu ülkeye davet etmişti.

UCM'deki Libya incelemesi

Libya her ne kadar UCM'nin kurucu anlaşması Roma Statüsü'ne taraf olmasa da Mahkeme, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararıyla Libya'da işlenen suçlara ilişkin soruşturma yapma yetkisi elde etmişti.

UCM Savcılığı, Libya'da 2011'de devrik lider Muammer Kaddafi'nin öldürülmesinden bu yana devam eden çatışmalar sırasında işlenen savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar için ön incelemesini sürdürüyor.