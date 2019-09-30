Son Dakika Haberleri: Ücretsiz konservatuvar eğitimi için son şans…
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Ücretsiz konservatuvar eğitimi için son şans…

13 dakika önce

Sadri Alışık Konservatuvarı'nın İstanbul ve Ankara'da bulunan okullarında yapılacak sınavlar sonunda, Konservatuvar Tiyatro Bölümü sınavını kazanan öğrenciler, 2 yıl tam burslu olarak okuma hakkı elde edecek.

Ücretsiz konservatuvar eğitimi için son şans…, System.String[]

Kerem Alışık, "Yaşamayı bizler gibi çalışmak, yorulmak, üretmek olarak tanımlayan gençlerimizin geleceklerine katkıda bulunmak, bizim için büyük bir zenginlik ve mutluluk… Çocuklarımızın ellerinden tutarak, onlarla paylaşarak, güçleniyor ve kalabalık oluyoruz." dedi.

Mezun olan öğrenciler, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu kadrosunda oyuncu olarak performanslarını sergileme imkanı bulacak.

Kerem Alışık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:13 Kaynak: Bültenler
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