Ücretsiz konservatuvar eğitimi için son şans…
13 dakika önce
Sadri Alışık Konservatuvarı'nın İstanbul ve Ankara'da bulunan okullarında yapılacak sınavlar sonunda, Konservatuvar Tiyatro Bölümü sınavını kazanan öğrenciler, 2 yıl tam burslu olarak okuma hakkı elde edecek.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:13 Kaynak: Bültenler
Kerem Alışık, "Yaşamayı bizler gibi çalışmak, yorulmak, üretmek olarak tanımlayan gençlerimizin geleceklerine katkıda bulunmak, bizim için büyük bir zenginlik ve mutluluk… Çocuklarımızın ellerinden tutarak, onlarla paylaşarak, güçleniyor ve kalabalık oluyoruz." dedi.
Mezun olan öğrenciler, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu kadrosunda oyuncu olarak performanslarını sergileme imkanı bulacak.
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