Üçüncü kattan birinci katta düştü - Son Dakika

Üçüncü kattan birinci katta düştü

14.12.2020 17:44
Üçüncü kattan birinci katta düştü, System.String[]

İnegöl'de bir mobilya fabrikasında asansör boşluğundan aşağı düşen genç hafif yaralandı.

İnegöl'de bir mobilya fabrikasında asansör boşluğundan aşağı düşen genç hafif yaralandı.

Olay Ertuğrulgazi Caddesinde bulunan bir mobilya fabrikasında meydana geldi. 3 katlı fabrikanın en üst katından malzeme alan 25 yaşındaki Oğuzhan Gürkan, iddiaya göre arkası dönük olan yük asansörün kapısının açık olduğunu fark edemeyince geri geri geldiği sırada asansör boşluğundan aşağı düştü. Üçüncü kattan birinci kata düşen genç neye uğradığını şaşırdı. Gürkan'ın yardımına mesai arkadaşları yetişti. Düştüğü yerde çıkarılan genç olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından her ihtimale karşı hastaneye getirilerek müşahede altına alındı. - BURSA

Üçüncü kattan birinci katta düştü

İnegöl, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Üçüncü kattan birinci katta düştü - Son Dakika


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