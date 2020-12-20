Uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Hatay'ın Erzin ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karıncalı Yaylası Karadallık mevkisinde plakası öğrenilemeyen Sait D. idaresindeki otomobil yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine, ormanlık alanda metrelerce aşağı düşen ve bir ağaca takılarak duran otomobilin sürücüsü yaralı olarak bulunduğu yerden çıkartıldı. Kaza yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü tedavi altına alındı. - HATAY