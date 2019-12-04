Uçurumda mahsur kalan işçiyi itfaiye kurtardı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, drenaj borusunun bakımı için indiği uçurumda mahsur kalan özel firma işçisi Kürşat Yılmaz, itfaiye ekiplerince halatla yukarı çekilerek kurtarıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında, İzmir Eski Yolu mevkisinde meydana geldi. Özel bir firmanın işçisi Kürşat Yılmaz (40), drenaj borusunun bakımı için yaklaşık 20 metrelik yamaçtan indi. Bakım sonrası yağmurun etkili olduğu uçurumda yukarı çıkmak isteyen Yılmaz, düşmekten endişelenince bölgede mahsur kaldı. Durumu gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri, Yılmaz'ı uzattıkları halatla çekip kurtardı. Yılmaz, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.