Son Dakika Haberleri: Uçurumun kenarında asılı kaldı
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Uçurumun kenarında asılı kaldı

6 saat önce

Ordu'nun Gölköy ilçesinde meydana gelen kazada, uçurumun kenarında bir ağaca takılan araç uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu.

Uçurumun kenarında asılı kaldı, System.String[]

Ordu'nun Gölköy ilçesinde meydana gelen kazada, uçurumun kenarında bir ağaca takılan araç uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu.


Gölköy ilçesi Çatalarmut yolunda meydana gelen kazada, henüz kimliği belirlenemeyen aracın sürücüsü, gizli buzlanma sonucu kontrolünü kaybetti. 30 metrelik uçuruma yuvarlanmak üzereyken yol kenarında ağaca takılan araç son anda uçurumun kenarında durdu. Saatlerce yol kenarında asılı kalan araçta bulunan sürücü, ihbar üzerine olay yerine 112 acil yardım ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ORDU

Gölköy, Ordu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:22 Kaynak: İHA
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