UEFA, Şampiyonlar Ligi finalini Rusya'dan aldı - Son Dakika
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UEFA, Şampiyonlar Ligi finalini Rusya'dan aldı

25.02.2022 12:43
UEFA, Şampiyonlar Ligi finalini Rusya'dan aldı

UEFA, 28 Mayıs'taki Şampiyonlar Ligi finalini Rusya'nın Saint Petersburg kentinden aldı.

UEFA, 28 Mayıs'taki Şampiyonlar Ligi finalini Rusya'nın Saint Petersburg kentinden aldı. Final, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Stade de France'de oynanacak.

UEFA İcra Komitesi, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekat sonrası bugün olağanüstü bir toplantı yaptı. Avrupa'daki güvenlik durumunun ciddi şekilde tırmanmasının ardından gerçekleştirilen toplantı sonrası daha önce Rusya'nın Saint Petersburg kentinde oynanacağı açıklanan 2022 Şampiyonlar Ligi Finali, Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'a alındı. Müsabaka başlangıçta planlandığı gibi 28 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

UEFA İcra Komitesi, bugünkü toplantısında, UEFA müsabakalarında yarışan Rus ve Ukrayna kulüpleri ile milli takımlarının bir sonraki duyuruya kadar iç saha maçlarını tarafsız sahalarda oynamaları gerektiğine de karar verdi.

UEFA İcra Komitesi ayrıca, yasal ve fiili durumu geliştikçe yeniden değerlendirmek ve gerektiğinde başka kararlar almak için düzenli ve sürekli olarak başka olağanüstü toplantılar düzenleme adına beklemede kalmaya karar verdi.

(Uygar Aydın/İHA)

UEFA, Şampiyonlar Ligi finalini Rusya'dan aldı

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Kaynak: İHA

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