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UEFA Avrupa Ligi: AEK: 1 - Trabzonspor: 3 (Maç sonucu)

30 dakika önce

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Trabzonspor, Yunanistan deplasmanında AEK ile karşılaştı.

UEFA Avrupa Ligi: AEK: 1 - Trabzonspor: 3 (Maç sonucu), System.String[]

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Trabzonspor, Yunanistan deplasmanında AEK ile karşılaştı. Bordo-mavililer seyircisiz oynanan mücadeleden 3-1 galip ayrılarak rövanş için büyük avantaj elde etti.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


54. dakikada Mantalos'ın ortasında ceza sahası dışı sol çaprazından Livaja'nın vuruşunda kaleci Uğurcan topa iki hamlede sahip oldu.


63. dakikada Abülkadir Ömür'ün ortasında ceza sahası sol çaprazından Sörloth'un şutu az farkla üstten dışarı çıktı.


70. dakikada Nwakaeme'nin pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Abdülkadir Ömür, meşin yuvarlağı ceza sahasına giren Ekuban'la buluşturdu. Bu oyuncunun yerden vuruşunda top ağlara gitti. 1-3


77. dakikada sağ kanattan yapılan ortada arka direkte bomboş durumda topla buluşan Geraldes'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Uğurcan gole izin vermedi.


Stat: OAKA Spyros Louis


Hakemler: Daniel Siebert xx, Rafael Foltyn xx Jan Seidel xx


AEK: Barkas x, Paulinho xx, Vranjes x, Svarnas x, Lopes xx, Simao x (Krsticic dk. 63 x), Simoes xx, Verde x (Geraldes dk. 65 x), Livaja xx, Mantalos x, Oliviera xx (Giakoumakis dk. 83 ?)


Yedekler: Athanasiadis, Oikonomou, Bakakis, Galanopoulos


Teknik Direktör: Miguel Cardoso


Trabzonspor: Uğurcan xxx, Pereira xxx, Hüseyin xxx, Hosseini xxx, Novak xxx, Abdulkadir Parmak xxx, Sosa xx, Abdülkadir Ömür xxxx, Ekuban xxxx (Yusuf Sarı dk. 90 ?), Nwakaeme xxx (Avdijaj dk. 71 x), Sörloth xx (Doğan Erdoğan dk. 77 x)


Yedekler: Erce Kardeşler, Fernandes, Campi, Obi Mikel


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Goller: Livaja (dk. 4) (AEK), Ekuban (dk. 28, 44 ve 70) (Trabzonspor)


Sarı kartlar: Livaja, Vranjes, Paulinho (AEK) - ATİNA

Trabzonspor, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:06 Kaynak: İHA
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