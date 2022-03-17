UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 - Barcelona: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 - Barcelona: 1 (İlk yarı)

17.03.2022 21:35
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 - Barcelona: 1 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ikinci maçında Galatasaray, Barcelona'yı ağırlıyor.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ikinci maçında Galatasaray, Barcelona'yı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada van Aanholt'un uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Gomis'in ceza sahasında girip rakibini çalımladıktan sonra çektiği şutta meşin yuvarlağın kaleye gitmesini savunmada Jordi Alba son anda ayağını koyarak engelledi.

10. dakikada orta alandan defans arkasına atılan derinlemesine pasta topun sahibi olan de Jong'un ceza sahasına girer girmez kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden yaptığı vuruş kalenin solundan auta gitti.

28. dakikada Cicaldau'nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası civarına yapılan ortaya Marcao'nun gerilerden gelip altıpas önünde yaptığı kafa vuruşu filelere gitti. 1-0

37. dakikada ceza sahası çizgisinin hemen önünde topla buluşan Ferran Torres pasını bekletmeden ceza alanı içi sol tarafındaki Pedri'ye verdi. Bu oyuncunun Marcao ve Berkan'ı çalımladıktan sonra müsait pozisyondaki plase vuruşu ağlarla buluştu. 1-1

45+4. dakikada Adama Traore'nin sağ taraftan ceza alanına gönderdiği ortaya altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Aubameyang'ın kafa vuruşu üst direkten auta çıktı.

Stat: Nef

Hakemler: Daniele Orsato xx, Alessandro Giallatini xx, Fabiano Preti xx

Galatasaray: Inaki Pena xx, Sacha Boey xx, Victor Nelsson xx, Marcao xx, Patrick van Aanholt xx, Berkan Kutlu xx, Taylan Antalyalı xx, Ryan Babel xx, Alexandru Cicaldau xx, Kerem Aktürkoğlu xx, Bafetimbi Gomis xx

Yedekler: Fernando Muslera, İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Işık Kaan Arslan, Erick Pulgar, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Emre Kılınç, Mustafa Muhammed, Barış Alper Yılmaz, Halil Dervişoğlu

Teknik Direktör: Domenec Torrent

Barcelona: Marc-Andre ter Stegen xx, Sergino Dest xx, Eric Garcia xx, Gerard Pique xx, Jordi Alba xx, Frankie de jong xx, Sergio Busquets xx, Pedri xx, Adama Traore xx, Ferran Torres xx, Pierre Aubameyang xx

Yedekler: Neto, Arnau Tenas, Ronald Araujo, Clement Lenglet, Oscar Mingueza, Ricard Puig, Nicolas Gonzalez, Gavi, Ousmane Dembele, Memphis Depay, Martin Braithwaite, Luuk de Jong

Teknik Direktör: Xavi Hernandez

Goller: Marcao (dk. 28) (Galatasaray), Pedri (dk. 37) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Sergio Busquets, Eric Garcia (Barcelona), Marcao (Galatasaray)

(Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu - Samet Yalçın/ İHA)

UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 - Barcelona: 1 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 - Barcelona: 1 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 - Barcelona: 1 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 - Barcelona: 1 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 - Barcelona: 1 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 - Barcelona: 1 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 - Barcelona: 1 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 - Barcelona: 1 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 - Barcelona: 1 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 - Barcelona: 1 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 - Barcelona: 1 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 - Barcelona: 1 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 - Barcelona: 1 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 - Barcelona: 1 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 - Barcelona: 1 (İlk yarı)

YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu) Kayseri 1.Amatör Küme ilk hafta programı açıklandı Kayseri 1.Amatör Küme ilk hafta programı açıklandı

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 - Barcelona: 1 (İlk yarı) - Son Dakika


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SON DAKİKA: UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray: 1 - Barcelona: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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