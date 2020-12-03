UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 Villarreal: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 Villarreal: 0 (İlk yarı)

03.12.2020 21:13
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 Villarreal: 0 (İlk yarı), System.String[]

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. haftasında DG Sivasspor, sahasında İspanyol ekibi Villarreal ile karşılaşıyor.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. haftasında DG Sivasspor, sahasında İspanyol ekibi Villarreal ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Kubo'nun kullandığı köşe vuruşunda Foyth topu boş kaleye göndermek istedi. Top az farkla dışarı dışarı çıktı.

12. dakikada Kubo'nun kullandığı köşe vuruşunu kaleci Samassa yerinden çıkarak topu uzaklaştırdı.

17. dakikada Gradel'in sol kanattan pasıyla ceza yayı üzerinde buluşan Robin Yalçın'ın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

18. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içerisindeki Coquelin kafa vuruşu ile topu kaleye göndermek istedi, direkten dönen topu Camara çıkarttı.

20. dakikada Kubo'nun kaleyi hedef alan köşe vuruşu kaleci Samassa'da topu kontrol etmeyi başardı.

Stadyum: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Duje Strukan xxx, Goran Perica xxx, Alen Jaksic xxx

Sivasspor: Samassa xxx, Ziya xxx, Camara xxx, Appindangoye xxx, Caner xxx, Fajr xxx, Cofie xxx, Yasin xxx, Robin Yalçın xxx, Gradel xxx, Yatabare xxx

Yedekler: Ali, Kone, Claudemir, Ninga

Teknik Sorumlu: Bülent Albayrak

Villarreal: Rulli xxx, Pena xxx, Foyth xxx, Mori xxx, Costa xxx, Iborra xxx, Kubo xxx, Coquelin xxx, Baena Rodriguez xxx, Samuel Chukwueze xxx, Nino Rodriguez xxx

Yedekler: Sergio Asenjo, Jörgensen, Gaspar, Torres, Parejo, Moreno, Raba, Trigueros, Estupinan, Pedraza, Pino

Teknik Direktör: Unai Emery - SİVAS

UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 Villarreal: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 Villarreal: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 Villarreal: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 Villarreal: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 Villarreal: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 Villarreal: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 Villarreal: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 Villarreal: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 Villarreal: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 Villarreal: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 Villarreal: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 Villarreal: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 Villarreal: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 Villarreal: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 Villarreal: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 Villarreal: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 Villarreal: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 Villarreal: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 Villarreal: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 Villarreal: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 Villarreal: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 Villarreal: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 Villarreal: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 Villarreal: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 Villarreal: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 Villarreal: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 Villarreal: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 Villarreal: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 Villarreal: 0 (İlk yarı)

Uefa Avrupa Ligi, Villarreal, Sivasspor, UEFA, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor: 0 Villarreal: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


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