Son Dakika Haberleri: UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev
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UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

2 saat önce

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda CSKA Moskova ile Espanyol arasında oynanacak karşılaşmada Ali Palabıyık düdük çalacak.

UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda CSKA Moskova ile Espanyol arasında oynanacak karşılaşmada Ali Palabıyık düdük çalacak.


FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Rusya'nın CSKA Moskova ile İspanya'nın Espanyol takımları arasında 3 Ekim Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi H Grubu müsabakasını yönetecek.


Rusya'nın Moskova şehrindeki CSKA Arena Stadyumu'nda saat 19.55'te başlayacak müsabakada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mehmet Cem Satman yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak. - İSTANBUL

Ali Palabıyık, Moskova, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:26 Kaynak: İHA
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