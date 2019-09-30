UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda CSKA Moskova ile Espanyol arasında oynanacak karşılaşmada Ali Palabıyık düdük çalacak.



FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Rusya'nın CSKA Moskova ile İspanya'nın Espanyol takımları arasında 3 Ekim Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi H Grubu müsabakasını yönetecek.



Rusya'nın Moskova şehrindeki CSKA Arena Stadyumu'nda saat 19.55'te başlayacak müsabakada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mehmet Cem Satman yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak. - İSTANBUL