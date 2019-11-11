Son Dakika Haberleri: UEFA'dan gözlemciler Erol Ersoy ve Deniz Dilan Gökçek İşcan'a görev
Son Dakika Spor UEFA'dan gözlemciler Erol Ersoy ve Deniz Dilan Gökçek İşcan'a görev

UEFA'dan gözlemciler Erol Ersoy ve Deniz Dilan Gökçek İşcan'a görev

7 saat önce

UEFA, Türk gözlemciler Erol Ersoy ile Deniz Dilan Gökçek İşcan'a bazı maçlarda görev verdi.

UEFA'dan gözlemciler Erol Ersoy ve Deniz Dilan Gökçek İşcan'a görev, System.String[]

UEFA, Türk gözlemciler Erol Ersoy ile Deniz Dilan Gökçek İşcan'a bazı maçlarda görev verdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Erol Ersoy, 13-19 Kasım tarihlerinde İsveç'te düzenlenecek UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası 9. Grup müsabakalarında hakem gözlemcisi olarak görev alacak. 9. Grup'ta Ukrayna, İsveç, Slovenya, Estonya takımları mücadele edecek.

Deniz Dilan Gökçek İşcan ise Danimarka ile Gürcistan arasında yarın oynanacak 2021 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Melih Gökçek, Erol Ersoy, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:54 Kaynak: AA
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