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UEFA, Manchester City'yi 2 yıl Avrupa kupalarından men etti
6 saat önce
UEFA, İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'ye finansal fair play kuralları gereği Avrupa kupalarında 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarından men ve 30 milyon avro para cezası verdi.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:12 Kaynak: AA
UEFA, İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'ye finansal fair play kuralları gereği Avrupa kupalarında 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarından men ve 30 milyon avro para cezası verdi.
UEFA'dan yapılan açıklamada, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu tarafından İngiliz kulübüne verilen cezanın, 2012-2016 yılları arasında finansal kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle uygulandığı belirtildi.
İngiliz kulübünün, kararı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşıyabileceği aktarıldı.
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