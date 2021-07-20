UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PSV ile karşılaşacak Galatasaray, Hollanda'ya gitti

Sarı-kırmızılı kafileden öncelikle Kulüp Başkanı Burak Elmas İstanbul Havalimanı 'na ulaşırken, daha sonra futbolcular bireysel olarak havalimanına geldi.

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