UEFA Şampiyonlar Ligi: Medipol Başakşehir: 0 - Olympiakos: 0 (İlk yarı)

Medipol Başakşehir UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında sahasında Yunan ekibi Olympiakos ile mücadele ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.Maçtan dakikalar (İlk yarı)14. dakikada İrfan Can 'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde oluşan karambolde topu alan Mahmut'un vuruşunda defansa çarpan top kornere gitti.16. dakikada Visca'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde kimsenin dokunamadığı topu sol çaprazda alan Chedjou'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Jose Sa'da kaldı.23. dakikada sağ kanatta bulunan Crivelli'nin pasında topu alan Visca'nın ceza sahası içi sağ tarafından vuruşunda kaleci Jose Sa iki hamlede topu kontrol etti.36. dakikada İrfan Can'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda altıpas önünde iyi yükselen Crivelli'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih TerimHakemler: Orel Tsika Grinfeeld xx, Roy Hassan xx, Idan Yarkoni xxMedipol Başakşehir: Mert Günok xx, Junior Caiçara xx, Chedjou xx, Viera xx, Clichy xx, Mahmut Tekdemir xx, İrfan Can Kahveci xx, Edin Visca xx, Robinho xx, Crivelli xx, Gulbrandsen xxYedekler: Volkan Babacan Demba Ba , Ponk, Kerim Frei Uğur Uçar , AzubuikeTeknik Direktör: Okan BurukOlympiakos: Jose Sa xx, Elabdellaoui xx, Meriah xx, Semedo xx, Tsimikas xx, Bouchalakis xx, Guilherme xx, Daniel Podence xx, Masouras xx, Valbuena xx, Guerrero xxYedekler: Allain, Camara, El Arabi, Bruno, Torosidis, Cisse, RandelovicTeknik Direktör: Pedro MartinsSarı kartlar: Crivelli, Visca, İrfan Can Kahveci, Clichy (Başakşehir), Tsimikas (Olympiakos) - İSTANBUL